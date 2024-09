DJ NACHBÖRSE/XDAX +0,4% auf 18.333 Punkte

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Commerzbank-Aktie hat am Dienstag nachbörslich mit gleich zwei Nachrichten im Fokus gestanden. Zum einen teilte die Bank mit, dass Vorstandschef Manfred Knof seinen bis Ende Dezember 2025 laufenden Vertrag nicht verlängern wird. Zum anderen kündigte die deutsche Finanzagentur an, die schon avisierte Reduzierung der Beteiligung des Bundes an der Commerzbank nun zu beginnen mit dem Verkauf von zunächst gut 53 Millionen Aktien im Zuge eines beschleunigten Platzierungsverfahrens. Die Aktie, die im Xetra-Handel bereits 2,4 Prozent verloren hatte, reagierte auf die Nachrichten mit einem weiteren Minus von knapp 1 Prozent.

Bayer zeigten sich nach minus 3,7 Prozent im Xetra-Handel nachbörslich gut behauptet. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, neue Hybridanleihen in Höhe von 750 Millionen Euro platziert zu haben. VW tendierten nach einem über 3-prozentigen Minus auf Xetra behauptet und litten damit nicht unter der Nachricht, in den USA vorsorglich Fahrzeuge zurückzurufen.

Verbio gaben um knapp 1 Prozent nach. Der Biotreibstoffexperte strebt für das laufenden Geschäftsjahr ein EBITDA zwischen 120 und 160 Millionen Euro an. Der Mittelwerte der Spanne liegt laut Verbio unter der aktuellen Markterwartung.

=== XDAX* DAX Veränderung 22.15 Uhr 17.30 Uhr 18.333,05 18.265,92 +0,4% ===

*Der XDAX bildet die Entwicklung des zinsbereinigten DAX-Futures ab.

