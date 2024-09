Die Novartis-Aktie verzeichnete am Handelstag leichte Verluste an der SIX Swiss Exchange. Der Kurs fiel zeitweise auf 98,98 CHF, was einem Rückgang von 0,5 Prozent entspricht. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche bleibt die langfristige Perspektive des Pharmariesen positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 99,56 CHF, was auf Wachstumspotenzial hindeutet. Bemerkenswert ist, dass das 52-Wochen-Hoch von 102,72 CHF nur wenige Prozentpunkte entfernt liegt.

Dividendenaussichten und Geschäftsentwicklung

Für Anleger bietet Novartis attraktive Dividendenaussichten. Experten rechnen für das laufende Jahr mit einer Ausschüttung von 3,77 USD je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr darstellt. Die jüngsten Quartalszahlen zeigen trotz eines Umsatzrückgangs eine Verbesserung beim Gewinn je Aktie auf 1,44 CHF. Für das Gesamtjahr 2024 erwarten [...]

Hier weiterlesen