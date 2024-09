Fast Company nimmt Boomi in die prestigeträchtige Liste der "2024 Best Workplaces for Innovators" auf, um seine Arbeitsplatzkultur, die Innovationen fördert, anzuerkennen

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, gab heute bekannt, dass es in die von Fast Company geführte sechste jährliche "Best Workplaces for Innovators"-Liste aufgenommen wurde. Boomi erhielt die Anerkennung für seine Arbeitsplatzkultur, die Innovationen und einen offenen Ideenaustausch fördert, um funktionsübergreifende Zusammenarbeit und Beiträge aller Ebenen zu unterstützen und somit den Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert zu bieten.

Die "2024 Best Workplaces for Innovators"-Liste ehrt Organisationen und Unternehmen, die ein inspirierendes Engagement für die Förderung und Entwicklung von Innovationen auf allen Ebenen zeigen. Die Gewinner kommen aus unterschiedlichen Branchen, einschließlich der Unterhaltungs-, Biotech-, Konsumgüter-, Verpackungsgüter- und Bildungsindustrie sowie der Marketing- und Gesundheitsbranche. Die Nominierten wurden aufgefordert, Bewerbungsunterlagen mit Fragen über Projekte, Investitionen, unternehmensweite Programme und die Arbeitsplatzkultur auszufüllen. Die Redakteure von Fast Company werteten jeden Bewerbungsbogen aus und führten zusätzliche Untersuchungen durch, um für jedes Unternehmen einen Punktwert zu generieren.

"Wir fühlen uns geehrt, von Fast Company als einer der ‚Best Workplaces for Innovators' anerkannt zu werden", so Arlen Shenkman, President bei Boomi. "Diese Anerkennung ist ein Testament für die langjährige Geschichte der Förderung einer Innovationskultur von Boomi, in der Mut und das Eingehen kalkulierter Risiken zu unseren Grundwerten zählen, um bessere Ergebnisse für unsere Kunden, Partner und die Gemeinschaften in denen wir arbeiten, zu erzielen. Wir sind sehr stolz darauf, unsere Teammitglieder zu stärken, um sich kreativ einzubringen, offen zusammenzuarbeiten und kontinuierlich nach Innovation und Exzellenz zu streben."

Als Pionier der Integrationsplattform als Service (iPaaS), mit einem der größten globalen Kundenstämme unter den Anbietern von Integrationsplattformen verfügt Boomi über eine wachsende Benutzergemeinschaft von mehr als 250.000 Mitgliedern und ein weltweites Netzwerk von rund 800 Partnern. Boomi wurde 2024 in die Inc. 5000-Liste der am schnellsten wachsenden Privatunternehmen in Nordamerika aufgenommen und von CRN als Cloud-100-Unternehmen und als Gewinner des 5-Sterne-Partnerprogramms ausgezeichnet.

Im letzten Jahr hat Boomi durch die Einführung des Boomi AI Agent Framework und von sechs Boomi KI-Einführungsagenten, die es Kunden ermöglichen, dringende Integrations- und Automatisierungsanforderungen durch die Nutzung KI-gesteuerter Funktionen zu lösen, eine Führungsrolle bei KI-Innovationen übernommen. Das Unternehmen hat darüber hinaus kürzlich Boomi API Control Plane eingeführt eine zentralisierte Plattform zur Erkennung, zum Verwalten und Steuern von Programmierschnittstellen (APIs) innerhalb einer Organisation. Da die Nachfrage von Unternehmen nach digitaler Konnektivität, KI, Integration, API-Verwaltung und intelligenten Automatisierungslösungen wächst, liefert Boomi weiterhin branchenführende Technologielösungen, die die komplexen Herausforderungen der Kunden lösen, ihre Abläufe rationalisieren und Innovationen in ihren Organisationen vorantreiben.

"Innovationen ist eine globale Priorität, die branchenübergreifend ist und die diesjährige Liste spiegelt diese Vielfalt wider", so Brendan Vaughan, Chefredakteur von Fast Company. "Zu den ersten Zehn gehören vier Unternehmen mit Sitz außerhalb der Vereinigten Staaten und dabei handelt es sich um Vertreter aus dem Technologie-, Werbe-, Finanz-, Biotech-, Pharmazie-, E-Commerce- und dem Nonprofit-Sektor."

Über Fast Company

Fast Company ist die einzige Medienmarke, die sich vollständig der entscheidenden Schnittstelle zwischen Business, Innovation und Design verpflichtet hat. Das Unternehmen setzt sich dabei zusammen mit den einflussreichsten Führungskräften, Unternehmen und Denkern für die Zukunft ein. Fast Company hat seinen Sitz in New York City, wird zusammen mit unserer Schwesterpublikation Inc. von Mansueto Ventures LLC veröffentlicht und ist online unter www.fastcompany.com zu finden.

Über Boomi

Boomi, das führende Unternehmen für intelligente Integration und Automatisierung, hilft Unternehmen auf der ganzen Welt, wichtige Prozesse zu automatisieren und zu rationalisieren, um schneller Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Boomi Enterprise Platform nutzt fortschrittliche KI-Funktionen, um Systeme nahtlos zu verbinden und Datenflüsse mit API-Management, Integration, Datenmanagement und KI-Orchestrierung in einer umfassenden Lösung zu verwalten. Mit einem Kundenstamm von mehr als 20.000 Unternehmen weltweit und einem schnell wachsenden Netzwerk von über 800 Partnern revolutioniert Boomi die Art und Weise, wie Unternehmen jeder Größe geschäftliche Agilität und operative Exzellenz erreichen. Entdecken Sie mehr unter boomi.com.

