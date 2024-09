Matternet ist damit das erste Unternehmen, das "SAIL III"-BVLOS-Drohnenlieferungen über bewohnten Gebieten in der Schweiz und in Berlin genehmigt und damit den Grundstein für eine weitreichende operative Expansion in ganz Europa legt.

Matternet, der führende Entwickler von urbanen Drohnen-Lieferplattformen, gab heute die Erteilung eines Light UAS Operator Certificate (LUC) durch das Schweizer Bundesamt für Zivilluftfahrt (Federal Office of Civil Aviation, FOCA) bekannt. Dies ist das erste LUC, das vom Schweizer FOCA für risikoreichere "SAIL III"-Einsätze ausgestellt wurde, darunter auch für Drohnenflüge außerhalb der Sichtweite (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) über bewohnten Gebieten.

A Matternet drone flying over Berlin, Germany. (Photo: Business Wire)

Das LUC ermöglicht es Matternet, eigenständig neue Einsätze in der Schweiz und im Bundesland Berlin zu genehmigen und gleichzeitig den Genehmigungsprozess für ähnliche Einsätze in der gesamten Europäischen Union zu beschleunigen.

"Wir freuen uns sehr über diese Zertifizierung, da sie es uns ermöglicht, unsere Drohnenlieferungen auf ganz Europa auszuweiten", so Andreas Raptopoulos, Gründer und CEO von Matternet. "Unsere enge Zusammenarbeit mit dem FOCA hat entscheidend dazu beigetragen, diesen Meilenstein zu erreichen. Dank der Möglichkeit, Routen selbst zu genehmigen, können wir unsere Netzwerke schnell ausbauen und lebenswichtige Güter an Krankenhäuser und direkt nach Hause zu den Menschen liefern."

Dieser Meilenstein schreibt die Geschichte von Matternet in Bezug auf zukunftsweisende Genehmigungen fort, darunter die erste BVLOS-Genehmigung für den Betrieb über Städten in der Schweiz im Jahr 2017. Diese Erfolge tragen zur weiteren Verbesserung der Kapazitäten des Unternehmens bei, innovative Drohnenlieferlösungen in ganz Europa bereitzustellen, und festigen seine Position als führendes Unternehmen im Bereich sicherer und effizienter unbemannter Luftlieferungen.

Tom Rehwinkel, Head of Regulatory Affairs EMEA bei Matternet, fügte hinzu: "Um das LUC erhalten zu können, mussten wir unser robustes Sicherheitsmanagementsystem nachweisen, das eine wirksame Minderung und Steuerung von Luftfahrtrisiken ermöglicht. Dieses Zertifikat unterstreicht unser Engagement für sichere und zuverlässige Drohnenlieferungen."

Matternet verfügt außerdem über Typen- und Produktionszertifizierungen der US-amerikanischen Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration, FAA) sowie über BVLOS-Betriebsgenehmigungen der FAA und der FOCA und grenzüberschreitende Genehmigungen des deutschen Luftfahrt-Bundesamtes (LBA).

Über Matternet

Matternet ist der führende Entwickler kommerzieller Drohnen-Liefersysteme für den Einsatz in urbanen und suburbanen Gebieten. Das Unternehmen fertigt die Matternet M2-Drohne und die Matternet-Softwareplattform und setzt seine Technologie direkt für Kunden oder in Zusammenarbeit mit Logistikunternehmen wie UPS ein. Matternet kann auf die Entwicklung zahlreicher Branchenneuheiten zurückblicken. Das Unternehmen war beispielsweise das erste Unternehmen, das für kommerzielle Drohnenlieferungen über Städten in der Schweiz (Beyond Visual Line of Sight, BVLOS) zugelassen wurde, das erste, das in den USA routinemäßige, gewinnbringende Einsätze startete, und das erste, das die Standard-Typen- und Produktionszertifizierung der US-Luftfahrtbehörde (Federal Aviation Administration, FAA) erhielt. Matternet ist Partner von UPS und Ameriflight, die von der Federal Aviation Administration die Genehmigung erhalten haben, die Matternet M2 gemäß "Part 135" zu betreiben. Die Technologie von Matternet ermöglichte bereits zehntausende kommerzielle Flüge über dicht besiedelten urbanen und suburbanen Gebieten in den USA und Europa.

Weitere Informationen über Matternet erhalten Sie unter: https://matternet.com.

