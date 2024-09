Bringt die TV-Debatte zwischen Trump und Harris morgen den Bull Run oder den Crash?

Der Bitcoin ($BTC) scheint sich derzeit ebenso wie der gesamte Kryptomarkt in einer sehr sensiblen Phase zu befinden. Auf jeden Abverkauf folgt eine Erholung, aber auf jede Erholung folgt ein vermeintlicher Abverkauf. Auch die fundamentale Lage ist äußerst prekär, so mussten die Bitcoin-Spot-ETFs in den letzten Tagen eine lange Serie von Abflüssen verkraften, was die ohnehin schon wackeligen Kurse nur weiter destabilisiert hat.

Zuletzt schockten die schwachen US-Arbeitsmarktdaten den Kryptomarkt und führten am Freitag zu einem Abverkauf. Doch morgen könnte sich die ganze Situation grundlegend ändern, denn da stehen 2 besonders wichtige Ereignisse an.

(Der Kurs des Bitcoins findet schon seit Monaten keine klare Richtung - Quelle: Tradingview.com)

Morgen findet das große TV-Duell der beiden Präsidentschaftskandidaten statt

In den Vereinigten Staaten von Amerika genießen TV-Debatten im Wahlkampf besonders große Aufmerksamkeit und auch Wichtigkeit. Diese rhetorischen Duelle haben schon ganze Wahlen entschieden oder sogar amtierende Kandidaten zum Rückzug gezwungen, wie man an Joe Biden sieht. Daher wird auch das TV-Duell morgen mit großer Aufmerksamkeit verfolgt werden.

Trump and Harris will face off tonight for the 2024 election presidential debate



Will Bitcoin be discussed? pic.twitter.com/xJ7XD0QXCE - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 10, 2024

Je nachdem, wer bei der TV-Debatte eine gute oder schlechte Figur macht, könnte der Kurs des Bitcoins morgen entweder stark fallen oder stark steigen. Allgemein wird der Republikaner Donald Trump als bullisch für den Bitcoin erachtet, während die Demokratin Kamala Harris als bärisch eingestuft wird.

Das bestätigen auch die Analysten des 725 Mrd. US-Dollar schweren Vermögensverwalters Alliance Bernstein. Diese prognostizieren bis Jahresende einen Bitcoin-Kurs von bis zu 90.000 US-Dollar, wenn Trump die Wahl im November gewinnt, aber glauben auch, dass die größte Kryptowährung auf 30.000 US-Dollar abstürzen könnte, wenn seine Kontrahentin Harris die Wahl gewinnt.

Die Inflationsdaten könnten den Markt morgen schocken oder beflügeln

Ebenso wichtig wie das TV-Duell könnten die US-Inflationsdaten werden. Diese werden morgen veröffentlicht und könnten das Vorgehen der Fed beim Zinsentscheid nächste Woche mitbestimmen. Sollte die Inflation eher niedrig ausfallen, könnte das die amerikanische Notenbank dazu animieren, einen aggressiven Zinsschritt von 50 Basispunkten vorzunehmen, was den Bitcoin stark ansteigen lassen würde.

Die Inflationsdaten werden morgen also ebenso wie das TV-Duell maßgeblichen Einfluss auf den Kurs des Bitcoins haben und könnten dem Kryptomarkt endlich den langersehnten Weg aus der Korrektur ebnen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.