Bitcoin-Prognose: Hält die Erholung im Bitcoin an?

Am Freitag gingen wohl viele Anleger mit einem etwas mulmigen Gefühl ins Wochenende. Nachdem die Kurse infolge schwacher US-Arbeitsmarktdaten und daraus resultierender Rezessionsängste in fast allen Kryptowährungen gefallen sind, dachten viele Marktteilnehmer, das Wochenende oder spätestens der Wochenanfang würden weitere Kursverluste mitbringen.

Doch das genaue Gegenteil war der Fall! Seit Samstag erholen sich die Kurse wieder stark, wobei der Kurs seit dem Tief 8 Prozent wiedergutmachen konnte. Doch genau heute beginnt der Kurs wieder zu stagnieren und das hat einen wichtigen Grund.

(Seit seinem Tief am Freitag konnte der Bitcoin wieder um mehr als 8 Prozent ansteigen - Quelle: Tradingview.com)

2 Ereignisse entscheiden über den weiteren Kursverlauf im Bitcoin!

Derzeit gibt es zwei sehr wichtige Ereignisse, die den Kurs des Bitcoins in den nächsten Wochen stark beeinflussen können. Beide finden morgen statt. Das eine sind die Inflationsdaten aus den USA. Da die Fed sich in der schwierigen Position befindet, gleichzeitig den Markt schützen zu müssen, der von niedrigen Zinsen profitiert, aber auch die Inflation zu dämpfen, was durch hohe Zinsen bewerkstelligt wird, befindet sie sich in einer Zwickmühle.

Ein Zinsschritt von 25 Basispunkten nach unten gilt nächste Woche bei der Fed-Sitzung als sicher. Ein aggressiverer Schritt von 50 Basispunkten würde den Markt aber höchstwahrscheinlich beflügeln. Wie hoch dieser Zinsschritt wirklich ausfallen wird, könnte maßgeblich von den Inflationsdaten der größten Volkswirtschaft abhängen. Das andere wichtige Ereignis ist die Fernsehdebatte zwischen den beiden US-Präsidentschaftskandidaten Donald Trump und Kamala Harris.

Trump and Harris will face off tonight for the 2024 election presidential debate



Will Bitcoin be discussed? pic.twitter.com/xJ7XD0QXCE - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 10, 2024

Die Fernsehdebatten haben in den USA grundsätzlich eine enorme Bedeutung. Ihr Ausgang hat schon so manche Wahl entschieden oder auch Kandidaten zum Rücktritt veranlasst, wie man an der letzten TV-Debatte von Joe Biden sieht. Allgemein gilt ein Wahlsieg von Donald Trump als bullisch für den Bitcoin, wie vor Kurzem auch der Vermögensverwalter AllianceBernstein bekannt gab, der bei einem Wahlsieg von Trump einen Bitcoin-Kurs von 90.000 US-Dollar bis Jahresende ausgeht.

Schafft der Bitcoin morgen den Sprung über den EMA 200?

Heute kann unmöglich gesagt werden, wie diese 2 wichtigen Ereignisse verlaufen werden. Sollten jedoch sowohl die US-Inflationsdaten niedrig sein als auch Donald Trump die TV-Debatte dominieren, könnte das einen sofortigen Run im Bitcoin auslösen. Ein Anstieg über den EMA 200, der nur noch etwa 4 Prozent entfernt liegt, bildet dabei die erste Hürde, die aber eventuell schon morgen gerissen werden könnte.

(Für einen Anstieg über den EMA 200, hier in Blau dargestellt, benötigt der Bitcoin lediglich etwas mehr als 4 Prozent - Quelle: Tradingview.com)



Wird der EMA 200 überschritten, bildet das Hoch bei 65.103 US-Dollar den nächsten Widerstand. Wird jedoch auch dieses gebrochen, dürfte der Weg bis zum Allzeithoch frei sein. Es könnte also gut sein, dass wir, wenn die fundamentalen Voraussetzungen positiv bleiben, noch dieses Jahr einen Bitcoin-Kurs von 90.000 bis 100.000 US-Dollar erleben. Das würde mit einiger Sicherheit den gesamten Kryptomarkt in breite Euphorie versetzen.

Wird dieser Coin vom Bitcoin-Run profitieren?

Ein breiter Run im Bitcoin könnte auch den Meme-Coin-Markt mit nach oben ziehen. Und besonders Meme-Coins, die sich von allen anderen durch ihre modernen und einzigartigen Funktionen abheben. Mit anderen Worten: Coins wie Pepe Unchained ($PEPU)!

Denn im Gegensatz zu fast allen anderen Meme-Coins hat Pepe Unchained eine eigene Blockchain, die als Layer-2-Lösung für Ethereum enwtickelt wurde. Obwohl sie eine sofortige Überbrückung zur Ethereum-Chain schafft, ist sie dennoch 100-mal schneller und deutlich günstiger bei Transaktionen. Das könnte nicht nur ein enormes Kurspotenzial, sondern auch ein hohes Handelsvolumen zum Börsenstart des Coins bedeuten.

Erfahre jetzt mehr über $PEPU.

Eine weitere große Stärke von $PEPU ist sein Staking-Pool, der derzeit einen APY von 162 Prozent für gestakte Token auszahlt! Aus diesem Grund befinden sich bereits 991 Mio. $PEPU-Token im Staking-Pool.

Das könnte direkt zum Handelsstart des Coins zu einem knappen Angebot führen, das in einem starken Kursanstieg münden könnte. Alles in allem hat Pepe Unchained also gute Chancen, einen der besten Börsenstarts dieses Jahres hinzulegen. Anleger, die das nicht verpassen wollen, sollten sich aber beeilen, denn in wenigen Stunden erhöht sich der Preis der Token.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $PEPU im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.