Wichtigste Ergebnisse:

Der internationale Flughafen von Kuala Lumpur (KUL) und der internationale Flughafen von Tokio (HND) liegen auf Platz 2 bzw. 3 der Welt.

Der John F. Kennedy International Airport (JFK) liegt weltweit auf Platz 6.

Der Flughafen Istanbul (IST)liegt auf Platz 8 der Weltrangliste.

OAG, die weltweit führende Datenplattform für die globale Reiseindustrie, hat heute Megahubs 2024 veröffentlicht, die endgültige Rangliste der 50 am besten international angebundenen Flughäfen der Welt. OAG Megahubs analysiert nicht nur die Gesamtzahl der angeflogenen Ziele, sondern auch die Anzahl der Linienverbindungen zu und von internationalen Flügen mit der Anzahl der vom Flughafen angeflogenen Ziele

Der Flughafen London Heathrow (LHR) bleibt der international am besten angebundene Flughafen der Welt, nachdem er im letzten Jahr die begehrte Spitzenposition zurückerobert hat. Die Rangliste spiegelt das umfangreiche Angebot an Flugzielen von London Heathrow (LHR) und die Anzahl der potenziellen Umsteigemöglichkeiten am verkehrsreichsten Tag des Jahres für die weltweite Luftfahrt wider. Auch im asiatisch-pazifischen Raum ist die Erholung stark: Kuala Lumpur (KUL) und Tokio Haneda (HND) steigen in der Rangliste auf Platz 2 bzw. 3 auf.

Die wichtigsten europäischen Megahubs Amsterdam Airport Schiphol (AMS) liegt auf Platz 4 und Paris Charles de Gaulle Airport (CDG) auf Platz 7. Außerhalb Europas liegt der New Yorker Flughafen JFK auf Platz 6, der Flughafen Istanbul (IST) auf Platz 8, der internationale Flughafen Dubai (DXB) auf Platz 16 und der internationale Flughafen El Dorado (BOG) auf Platz 20.

"Die Konnektivität nimmt weiter zu, da die Fluggesellschaften und Flughäfen in allen Märkten auf die hohe Reisenachfrage reagieren", sagte John Grant, Chefanalyst bei OAG. "Trotz der anhaltenden geopolitischen Ereignisse schafft jede neue Route neue Verbindungsmöglichkeiten und zeigt, wie wichtig die Luftfahrt für die Weltwirtschaft ist.

OAG Megahubs basiert auf den OAG-Flugdaten der 100 größten Flughäfen und der 100 größten internationalen Flughäfen der Welt, basierend auf der Gesamtzahl der geplanten Sitzplätze für ein ganzes Jahr. Die Daten stammen vom verkehrsreichsten Tag für die globale Luftfahrt im vergangenen Jahr (September 2023 bis August 2024), nämlich Freitag, dem 2. August 2024. Weitere Einblicke und die vollständige Methodik finden Sie in der Analyse hier.

Über OAG

OAG ist die führende Datenplattform für die globale Reiseindustrie, die seit 1929 das Wachstum und die Innovation des Ökosystems Flugverkehr vorantreibt. Sie verfügt über das weltweit größte Netzwerk von Fluginformationen. Im Jahr 2023 übernahm OAG Infare um die vertrauenswürdigste Datenplattform für die Luftfahrt zu bilden.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910876768/de/

Contacts:

pressoffice@oag.com