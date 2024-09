Schafft der Bitcoin jetzt den Sprung aus der Korrektur?

Nach einigen harten Wochen scheint sich der Bitcoin diese Woche endlich fangen zu können. Noch am Freitag hatten schwache US-Arbeitsmarktdaten Rezessionsängste geschürt und den Markt geschockt. Sowohl der Aktienmarkt als auch der Kryptomarkt reagierten mit starken Kursrückgängen.

Obwohl das bei vielen Anlegern Ängste am Wochenende geschürt hat, was in einem niedrigen Punktestand im Bitcoin Fear & Greed Index resultierte, hat sich der Schrecken in dieser Woche erst einmal nicht fortgesetzt. Stattdessen konnte sich der Bitcoin um etwa 10 Prozent vom Tief am vergangenen Freitag erholen. Damit steht der Bitcoin kurz vor dem EMA 200. Aber wird er ihn überschreiten können oder droht ein erneuter Abverkauf?

(Seit dem Tief vom vergangenen Freitag konnte sich der Kurs stark erholen und läuft nun an den EMA 200 heran - Quelle: Tradingview.com)

Der MACD steht kurz vor einem Kaufsignal

Noch ist es wohl für Käufe im Bitcoin zu früh. Das sieht auch der im Kryptomarkt sehr treffsichere Indikator MACD so. Dieser steht allerdings kurz davor, ein Kaufsignal auszubilden. Sollte der MACD ein Kaufsignal bilden und zugleich der EMA 200 überschritten werden, wären endlich wieder 2 sehr bullische Signale für die Bitcoin-Investoren.

(Der MACD steht kurz vor einem Kaufsignal im Bitcoin - Quelle: Tradingview.com)

Sollte sich das Signal im MACD ausprägen und der EMA 200 überschritten werden, läge das nächste Kursziel beim Hoch von 65.103 US-Dollar, das auch zugleich den nächsten Widerstand bildet. Dieser müsste auf jeden Fall überschritten werden, ehe der Kurs einen Angriff auf das Allzeithoch starten kann.

Die Bitcoin-Spot-ETFs unterstützen den Anstieg

In den letzten Wochen war leider auch vonseiten der Bitcoin-Spot-ETFs wenig Unterstützung für den Kurs zu sehen. Im Gegenteil, diese erlebten mit einer 8-tägigen Serie an Abflüssen eine ihrer schlechtesten Phasen seit ihrer Auflage Anfang des Jahres.

Doch auch dieser Schrecken scheint nun der Vergangenheit anzugehören. Denn gestern wurde die Serie an Abflüssen durchbrochen und die börsengehandelten Fonds erzielten Zuflüsse in Höhe von 28,6 Mio. US-Dollar, endlich wieder einen positiven Handelstag.

NEW: Bitcoin ETFs saw $28.6 million in inflows yesterday after over a week of outflows.



We are back pic.twitter.com/CVmXeFKoKc - Bitcoin Magazine (@BitcoinMagazine) September 10, 2024

Besonders hervorgestochen ist dabei der iShares Bitcoin Trust ($IBIT) von BlackRock, der ein extrem hohes Handelsvolumen von über 787 Mio. US-Dollar erzielte. Das zeigt, dass institutionelle Investoren, die eben vor allem die ETFs nutzen, wieder Vertrauen in die Kursentwicklung des Bitcoins legen. Dazu haben sie auch allen Grund, denn die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass der Kryptomarkt seine Korrektur bald beendet und sich auf den nächsten Bull Run vorbereitet. Das könnte auch neue Coins wie etwa Crypto All-Stars ($STARS) stark ansteigen lassen.

Jetzt mehr über $STARS erfahren.

Crypto All-Stars startete ein erfolgreiches ICO

Crypto All-Stars ist ein Coin, der gerade ins ICO gestartet ist. Das bedeutet, dass er einerseits noch nicht an den Börsen gehandelt wird und andererseits von Anlegern sehr günstig gekauft werden kann. Diese Chance haben auch schon einige Anleger mit Begeisterung genutzt, weshalb die Vorverkaufssumme schon jetzt auf 1,2 Mio. US-Dollar explodiert ist. Auch die Community von $STARS wächst täglich und umfasst inzwischen mehr als 10.000 Anleger auf X (ehemals Twitter) und Telegram.

($STARS explodiert schon jetzt auf über 1,2 Mio. US-Dollar - Quelle: cryptoallstars.io)

Was das Projekt um Crypto All-Stars so einzigartig macht, ist das sogenannte MemeVault-Ökosystem. Dieses bildet einen revolutionären Staking-Vertrag, der es Anlegern ermöglicht, verschiedenste Coins wie $PEPE, $WIF, $BONK, $MOG, $DOGE und viele weitere in einem einzigen Pool zu staken.

Dabei gilt, je mehr $STARS-Token ein Anleger besitzt, desto höher sind die Prämien aus dem Staking-Pool. Das ganze Projekt um Crypto All-Stars wurde von 2 verschiedenen Prüfstellen namens Coinsult und SolidProof geprüft und für absolut seriös befunden. Anleger von $STARS haben also beste Chancen, bei einer Revolution am Kryptomarkt dabei zu sein und Renditen zwischen x30 und x50 nach dem Start zu erzielen.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.