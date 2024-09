Riyadh, Saudi-Arabien (ots/PRNewswire) -Die saudische Behörde für Daten und künstliche Intelligenz (SDAIA) hat eine Absichtserklärung mit der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) unterzeichnet. Ziel dieser strategischen Partnerschaft ist es, die Überwachung von KI-Vorfällen in den Ländern des Nahen Ostens zu verstärken und die Verfolgung von KI-Entwicklungen zu verbessern, indem der OECD AI Incidents Monitor (AIM) implementiert wird, um Daten in arabischer Sprache zu verfolgen.Die Absichtserklärung wurde während der dritten Ausgabe des Global AI Summit (GAIN) unterzeichnet, der derzeit in Riad stattfindet und an dem führende Persönlichkeiten, Experten und KI-Spezialisten aus der ganzen Welt teilnehmen.Die Absichtserklärung zielt darauf ab, die KI-Überwachungskapazitäten in der gesamten Region zu verbessern, indem mit lokalen Stellen zusammengearbeitet wird, um eine umfassendere Berichterstattung über KI-bezogene Vorfälle zu gewährleisten. Durch diese Zusammenarbeit werden die umfangreichen Ressourcen der OECD, einschließlich ihrer Datenbank mit über 1000 KI-Maßnahmen aus 70 Ländern, mit wertvollen Erkenntnissen aus dem Nahen Osten angereichert. Diese Bemühungen sind Teil einer umfassenderen Initiative zur Unterstützung der Erfassung und des Austauschs von KI-Kennzahlen auf globaler Ebene, die den Ländern helfen soll, die Chancen und Herausforderungen der KI gemeinsam zu bewältigen.Der OECD AI Incidents Monitor (AIM) soll KI-Vorfälle und -Gefahren dokumentieren und damit politischen Entscheidungsträgern, KI-Praktikern sowie globalen Interessengruppen wichtige Einblicke in die von KI-Systemen ausgehenden Risiken und Schäden geben. Er spielt eine wesentliche Rolle bei der Identifizierung von Risikomustern und der Förderung eines kollektiven Verständnisses der vielschichtigen Natur von KI-bezogenen Vorfällen. Diese Zusammenarbeit zwischen der SDAIA und der OECD ist ein wichtiger Schritt zur Gewährleistung vertrauenswürdiger KI-Systeme, die internationalen Standards entsprechen.Der Nahe Osten, eine Region, die sich zunehmend mit der Entwicklung und Regulierung von KI befasst, verfügt nur über begrenzte Daten zu KI-Vorfällen und -Politiken. Mit dieser Absichtserklärung verfolgt Saudi-Arabien, vertreten durch die SDAIA, einen proaktiven Ansatz, um diese Lücke zu schließen. Durch die enge Zusammenarbeit mit der OECD will das Königreich die Überwachung der KI-Politik und die Berichterstattung über Vorfälle verbessern sowie sicherstellen, dass die arabischsprachigen Länder aktiv zur globalen KI-Landschaft beitragen und von ihr profitieren können.Media@GlobalAISummit.orgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/sdaia-und-oecd-unterzeichnen-absichtserklarung-zur-verbesserung-der-uberwachung-von-ki-vorfallen-im-nahen-osten-302244416.htmlOriginal-Content von: Saudi Data & Artificial Intelligence Authority (SDAIA), übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/142045/5861926