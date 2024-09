Oracle zeichnet Sirion für seine Fähigkeit aus, durch die Partnerschaft mit Oracle wegweisende Lösungen zu entwickeln und bereitzustellen

Oracle gab heute bekannt, dass Sirion zu den Gewinnern der Oracle Partner Awards 2024 APAC Innovation Category gehört. Diese Auszeichnung hebt Partner hervor, die wegweisende Lösungen entwickelt haben, die es Oracle-Kunden ermöglichen, ihre Geschäftsziele und Herausforderungen durch die innovative Lösung des Partners zu erreichen. Die für diese Auszeichnung in Frage kommenden Partner haben Lösungen entwickelt, die mehrere Oracle-Technologien und -Produkte integrieren und/oder einen dritten Oracle-Technologiepartner in ihre Lösung eingebunden haben.

Sirion ist seit über einem Jahrzehnt führend bei der Umgestaltung des Vertragsmanagements mit Hilfe künstlicher Intelligenz (KI). Das Unternehmen nutzt eine Kombination aus generativer KI und proprietären Modellen, die auf mehr als 32 Millionen Verträgen trainiert wurden. Diese tiefgreifende KI-Expertise in Kombination mit den robusten Funktionen der Oracle Cloud Infrastructure (OCI), die auf überragende Leistung, Skalierbarkeit und niedrige Latenzzeiten ausgerichtet ist, hat die operativen, sicherheitsrelevanten und datenschutzrelevanten Fähigkeiten von Sirion erheblich verbessert. Durch die Zusammenarbeit mit Oracle ist Sirion in der Lage, hochvertrauliche Vertragsdaten zu verwalten und wichtige Erkenntnisse für Kunden auf der ganzen Welt zu generieren, was den Ruf des Unternehmens als vertrauenswürdiger Partner im Vertragsmanagement weiter festigt.

"Das Engagement für Innovation treibt Sirion an, die Grenzen des Vertragsmanagements kontinuierlich zu erweitern", sagte Kanti Prabha, Präsident von Sirion. "Wir sind führend in der Anwendung von KI, sowohl SLMs als auch LLMs, um das Contract Lifecycle Management (CLM) zu revolutionieren, und solch bahnbrechende Innovationen erfordern eine robuste und zuverlässige Infrastruktur, die Oracle Cloud Infrastructure bietet. Diese Partnerschaft macht das Vertragsmanagement intelligenter, sicherer und hochgradig zuverlässig, wodurch wir unseren Kunden, darunter viele der globalen Fortune 500, außergewöhnlichen Mehrwert bieten können."

Die Zusammenarbeit zwischen Sirion und Oracle ist eine fortwährende Antriebskraft für Innovation und liefert modernste Lösungen für das Vertragsmanagement.

Weitere Informationen zu den Oracle Partner Awards 2024 finden Sie unter: https://www.oracle.com/partner/awards/.

Über Sirion

Sirion ist die weltweit führende KI-native CLM-Plattform und ein Pionier in der Anwendung generativer KI, um Unternehmen dabei zu helfen, die Art und Weise, wie sie Verträge speichern, erstellen und verwalten, grundlegend zu verändern. Die Funktionen der Plattform wie Extraktion, Konversationssuche und KI-gestützte Verhandlung haben das Vertragsmanagement in Unternehmensabteilungen revolutioniert von der Rechts- und Beschaffungsabteilung bis hin zu Vertrieb und Finanzen. Die wertvollsten Marken der Welt, darunter BNY Mellon, DHL, KPMG und Vodafone, vertrauen Sirion bei der Verwaltung von über 7 Millionen Verträgen im Wert von fast 800 Milliarden US-Dollar sowie bei der Pflege von Beziehungen zu über 1 Million Lieferanten und Kunden in mehr als 100 Sprachen. Führende Analysten wie Gartner, IDC und Spend Matters haben Sirion durchgehend als Marktführer im CLM-Bereich anerkannt, insbesondere aufgrund seines Fokus auf kategorieführende Innovationen.

Über das Oracle PartnerNetwork

Das Oracle PartnerNetwork (OPN) ist das Partnerprogramm von Oracle, das darauf ausgelegt ist, Partner dabei zu unterstützen, den Übergang in die Cloud zu beschleunigen und herausragende Geschäftsergebnisse für Kunden zu erzielen. Das OPN-Programm ermöglicht es Partnern, mit Oracle über verschiedene Tracks zusammenzuarbeiten, die an ihre Marktstrategie angepasst sind: Cloud Build für Partner, die Produkte oder Dienstleistungen anbieten, die auf der Oracle Cloud basieren oder in diese integriert sind; Cloud Sell für Partner, die Oracle Cloud-Technologien weiterverkaufen; Cloud Service für Partner, die Oracle Cloud Services implementieren, bereitstellen und verwalten; Industry Healthcare für Partner, die kommerziell verfügbare Produkte und/oder Dienstleistungen anbieten, die mit Oracle Cloud- und Oracle Health-Technologien entwickelt wurden; sowie License Hardware für Partner, die Oracle-Softwarelizenzen oder Hardwareprodukte entwickeln, warten oder verkaufen. Kunden können ihre Geschäftsziele schneller erreichen, indem sie mit OPN-Partnern zusammenarbeiten, die Expertise in einer Produktfamilie oder einem Cloud-Dienst erreicht haben. Weitere Informationen finden Sie unter: http://www.oracle.com/partnernetwork

Warenzeichen

Oracle, Java, MySQL und NetSuite sind eingetragene Marken der Oracle Corporation. NetSuite war das erste Cloud-Unternehmen und hat die neue Ära des Cloud-Computing eingeläutet.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240909161391/de/

Contacts:

Für weitere Informationen über Sirion kontaktieren Sie uns gerne unter marketing@sirionlabs.com