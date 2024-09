Das erweiterte Rapyd Payment Partner Programme bietet branchenspezifische Tools und Ressourcen für die Navigation durch komplexe Zahlungslandschaften, die Optimierung der Einnahmen und die Förderung des Wachstums in chancenreichen Branchen wie E-Commerce, Online-Gaming und Finanzdienstleistungen.

Rapyd, das globale Fintech-Unternehmen, gibt heute die Erweiterung des Rapyd Payment Partner Programme bekannt, das entwickelt wurde, um das Umsatzwachstum und die Zusammenarbeit für Referral Partner, Berater, Independent Sales Organisations (ISOs), Payment Facilitators (PayFacs) und Integrated Software Vendors (ISVs) in chancenreichen Branchen wie eCommerce, Online Gaming, Content Creator Economy und Finanzdienstleistungen zu fördern. Diese Branchen stehen oft vor der Herausforderung, einen Partner für die Kartenakquise zu finden, der sich für eine langfristige Unterstützung des Geschäfts einsetzt und einen stets funktionierenden Zahlungsverkehr gewährleistet. Rapyd geht auf diese Bedürfnisse mit maßgeschneiderten Lösungen ein, um einzigartige Herausforderungen wie die Akzeptanz von Zahlungen aus mehreren Regionen, höhere Autorisierungsraten, Betrugsprävention, End-to-End-Streitbeilegungsmanagement und globale Compliance-Expertise zu bewältigen.

The Rapyd Payment Partner Programme supports Referral Agents, Consultants, ISOs, PayFacs and ISVs to meet clients' needs across diverse industries, from online gaming and iGaming to eCommerce and financial services. (Graphic: Business Wire)