XRP News: Gesundheitsprojekt XRPH widmet sich nun den KIs

Das Gesundheitsprojekt XRPH von Ripple gilt noch als ein Geheimtipp auf dem Kryptomarkt. Denn er hat in der letzten Zeit bedeutende Fortschritte gemacht und sich darüber hinaus mittlerweile dem revolutionären Bereich der künstlichen Intelligenzen gewidmet. Dies verleiht dem sehr günstig bewerteten Coin ein noch viel größeres Potenzial, welches frühen Anlegern möglicherweise eine lebensverändernde Rendite beschert. Welche Pläne XRPH im Gesundheitswesen mit künstlichen Intelligenzen hat, erfahren Sie jetzt in dem folgenden Beitrag!

XRPH macht in wenigen Monaten bedeutende Fortschritte

Bei XRPH handelt es sich noch um eine relative neue Kryptowährung, welche erst am 22. November 2022 gegründet wurde. Seitdem konnte sie schon einige Meilensteine erreichen und sich durch ihre Professionalität auszeichnen.

XRPH hat bereits bedeutende Fortschritte verzeichnet. So wurde unter anderem ein eigenes Gesundheitsmagazin eingeführt. Ebenso hat das Projekt in Uganda, Großbritannien und den Vereinigten Arabischen Emiraten Marken eingetragen sowie Fusionen und Übernahmen im Gesundheitswesen in Afrika vorangetrieben.

Ferner wurde ein Zahlungs-Gateway für die sehr verbreitete Onlineshop-Plattform WooCommerce für WordPress sowie eine App mit Wallet eingeführt. Hinzu kam die Etablierung im Kryptoraum durch beispielsweise Listungen auf CMC und Kryptobörsen wie MEXC, Bitrue, Bitmart und LBank.

Zudem wurde die Swap-Funktion zwischen XRP und XRPH eingestellt, um somit die geringe Gesamtversorgung von 99.943.507 XRPH angesichts der ansteigenden Nachfrage besser schützen zu können. Daher können Anleger nun auch nicht mehr ihre Coins staken, wofür in diesem Jahr zuvor noch 25 % pro Jahr gezahlt wurden.

Insbesondere auf dem afrikanischen Gesundheitsmarkt will XRPH verstärkt Fuß fassen. Dieser soll derzeit auf 259 Mrd. USD kommen und bis zum Jahr 2030 der zweitgrößte Markt der Welt werden, was das große Potenzial von XRPH unterstreicht. Somit kann man anderen Menschen helfen und gleichzeitig eine Rendite erzielen. Zudem sollen Apotheken, medizinische Zentren und Krankenhäuser gebaut werden.

Jetzt Zusatzrendite mit Coins verdienen!

XRPH erobert jetzt den Markt der künstlichen Intelligenzen

XRP Healthcare entwickelt einen eigenen KI-Chatbot, welcher personalisierte, regionenspezifische Gesundheitsberatung bietet. Nutzbar ist dieser über die eigene Website XRPH.ai und die App. Ferner wurde die neue Domain XRPHealthcare.ai hinzugefügt, was auf eine vielversprechende Zukunft in dieser Hinsicht hindeutet.

Bei dem KI-Chatbot von XRP Healthcare soll es sich jedoch erst um die erste Entwicklung des KI-Teams des Projektes handeln. Künftig wollen sie das Potenzial der künstlichen Intelligenzen noch besser für das Gesundheitswesen nutzen.

Keith Errey, der CTO von XRP Healthcare sagte, dass die KIs nun den natürlichen Schritt für das darstellen, was sie über die vergangenen Jahre vorbereitet haben. So haben sie bereits zuvor mit dem PSE-System (Patient Status Engine) künstliche Intelligenzen für datenbasierte Einsichten bei der Patientenversorgung genutzt.

Die KIs sollen dabei vorwiegend dafür verwendet werden, um die Bereitstellung von Gesundheitsdiensten und die Ergebnisse für die Patienten zu optimieren. Unter anderem wird es bei ihrem M&A-Prozess verwendet, um Finanzdaten, Demografie der Patienten, regionale Gesundheitstrends und mehr mit ihrem langfristigen Wachstumsplan zu vereinen.

Insbesondere die Fusion aus KI, Blockchain und Gesundheitswesen stellt eine vielversprechende Kombination dar. Denn die Chain kann Sicherheit und Datenschutz gewähren, während gleichzeitig die künstlichen Intelligenzen mit den Daten trainiert werden. Zudem kann somit die Integrität dieser gewährleistet werden.

Jetzt neuartige Staking-Plattform entdecken!

So können Sie mit Ihren Coins eine Zusatzrendite erzielen

Kryptowährungen können ähnlich wie Dividenden von Aktien ein passives Einkommen vergüten. Denn mit dem Betreiben einer Node und somit der Absicherung einer Blockchain lässt sich ein passives Einkommen verdienen. Andere Coins haben von ihren Tokenomics Belohnungen für Tokeninhaber vorgesehen, ebenso gibt es Liquiditätspools und mehr.

Um die Komplexität für Kleinanleger zu reduzieren, damit sie keine verschiedenen Wallets, Chains und anderen Dienste benötigen, sowie die Einstiegshürde von einer hohen Mindestcoinsanzahl zu reduzieren, kann Crypto All-Stars genutzt werden. Somit sollen die passiven Krypto-Einkommen selbst für Anfänger schnell, einfach und sicher sein.

Auf diese Weise können sie sich gegenüber möglichen Kursverlusten in Bärenmärkten schützen, während in Bullenmärkten auf diese Weise die Gewinne gesteigert werden. Angesichts zusätzlicher Staking-Beträge über die von den Tokenomics vorgesehenen Belohnungen hinaus dürfte es ein großes Interesse hervorrufen.

Das passive Einkommen wird in der nativen Kryptowährung $STARS vergütet. Dabei gewährt der Coin über eine Art Loyalitätsprogramm höhere Renditen bei den anderen Kryptowährungen, welche sich staken lassen. Dadurch erhält er seinen Nutzen und Wert, was für eine natürliche Nachfrage sorgen kann.

Jetzt Crypto All-Stars entdecken!

Zu Beginn sollen sich 11 der populärsten Memecoins staken lassen, allerdings wurde eine Expansion des Angebots in Aussicht gestellt. Da der Vorverkauf gerade erst gestartet wurde, können die Coins noch mit einer hohen Staking-Rendite von 1.235 % pro Jahr erworben werden. Schon ein paar Tage könnten sich mit rund 4 % täglich schon bezahlt machen.

Auch andere Kryptounternehmen wie Nansen haben die große Chance in diesem Sektor erkannt und widmen sich nun ebenfalls dem Aufbau von Staking-Plattformen für institutionelle und private Anleger. Crypto All-Stars konnte in der Zwischenzeit mit 1,2 Mio. USD schon mehr einnehmen, als Nansen für sein neues Business ausgegeben hat.

Mittlerweile schlägt Crypto All-Stars Wellen und so stürzen sich bereits die ersten Wale auf das vielversprechende Projekt. So hat erst kürzlich einer von ihnen $STARS-Coins im Wert von 50.000 USD erworben. Möglicherweise handelt es sich dabei um einen Memetoken-Wal, welcher es auf eine höhere Zusatzrendite abgesehen hat. Daher könnte das Vorverkaufsangebot schnell vergriffen sein.

Jetzt in Crypto All-Stars investieren!

Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten. Zudem ist der Autor möglicherweise selbst in die Vermögenswerte investiert, wodurch ein Interessenkonflikt entstehen kann.