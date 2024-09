Affinity, das führende CRM für Privatkapital, hat heute die Ernennung von Adam Goldman zum Chief Financial Officer bekannt gegeben. Adam ist ein Finanzexperte mit umfangreichen Erfahrungen im Management von schnell wachsenden Unternehmen. Er wird die Finanzstrategie von Affinity verantworten, während das Unternehmen sein rasches Wachstum fortsetzt.

"Wir freuen uns, Adam im Team von Affinity begrüßen zu dürfen," sagte Ken Fine, CEO, Affinity. "Adam's nachgewiesene Erfolge bei der Leitung von Unternehmen in ihrer Wachstumsphase und seine gründliche Kenntnis der SaaS-Branche machen ihn zu einer geeigneten Führungskraft von Affinity. Sein Rat wird bei der Ausweitung unserer Operationen und der Entwicklung neuer Ideen sehr wertvoll sein."

Adam hat sich im Verlauf seiner vorherigen Tätigkeiten bei Skillsoft, Codecademy und Chegg umfangreiche operative Kenntnisse und Finanz-Expertise angeeignet. Er hat Finanzstrategien entwickelt, die die Wachstumsziele von Unternehmen unterstützen. Als CFO von Codecademy spielte er eine entscheidende Rolle bei der Expansion des Unternehmens und letztendlich der Akquisition durch Skillsoft für $525 Millionen.

"Ich bin gespannt auf Affinity-das Produkt und das Team sind großartig. Und ich sehe gute Chancen für ein kontinuierliches Wachstum," sagte Adam Goldman, CFO, Affinity. "Mein Fokus wird zuerst darauf liegen, unsere Finanzstrategie mit unseren ehrgeizigen Zielen in Einklang zu bringen und die notwendigen Strukturen für unsere Expansion zu schaffen. Ich freue mich auf die erfolgversprechende Zusammenarbeit mit dem talentierten Team von Affinity."

Erfahren Sie mehr über das neueste Produkt von Affinity, eine iOS-App, die das Pipeline-Management erleichtert: affinity.co/product/mobile.

Über Affinity

Affinity ist eine Beziehungsintelligenz-Plattform, die es Dealmakern in beziehungsorientierten Branchen ermöglicht, mehr Geschäfte zu finden, zu verwalten und abzuschließen. Mit den am stärksten automatisierten Erkenntnissen und Technologien zur Beziehungsanalyse ermöglicht Affinity Führungskräften, Geschäfte voranzutreiben, sich von der Datenflut zu befreien und sicherzustellen, dass ihre Teams mit Zuversicht handeln können, da sie den Kontext und die Geschichte jeder Beziehung kennen. Die Affinity-Plattform, einschließlich Affinity CRM, wird von über 3.000 beziehungsorientierten Unternehmen weltweit genutzt. Affinity wurde 2014 gegründet, hat seinen Hauptsitz in San Francisco und wird von führenden Investoren unterstützt, darunter Menlo Ventures, Advance Venture Partners, 8VC und MassMutual Ventures.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910154397/de/

Contacts:

Michelle Dailey

Affinity

press@affinity.co