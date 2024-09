Die Digital Cooperation Organization (DCO) gab heute auf dem Global AI Summit in Riad den Start ihrer Initiative Generative AI (GenAI) Center of Excellence (CoE) bekannt. Diese bahnbrechende Initiative zielt darauf ab, die Rolle der DCO-Mitgliedstaaten so zu verändern, dass sie zu wichtigen Innovatoren in der globalen GenAI-Arena werden, indem sie die Zusammenarbeit fördern und ein nachhaltiges und integratives Wachstum unterstützen.

In einer Erklärung über die Initiative sagte die DCO-Generalsekretärin Deemah AlYahya: "Es ist mir eine besondere Ehre, den Start des Generative AI Center of Excellence anzukündigen, einer bahnbrechenden Initiative, die von der Digital Cooperation Organization (DCO) geleitet und vom Königreich Saudi-Arabien unterstützt wird. Die DCO unternimmt mutige Schritte, um den Wert der multilateralen Zusammenarbeit zu maximieren und die Chancen der GenAi-Ära zu nutzen. Das GenAI Center of Excellence bietet die Plattform, die es den DCO-Mitgliedstaaten ermöglichen wird, GenAI-Lösungen zu entwickeln."

AlYahya fügte hinzu: "Das Herzstück dieser Initiative ist ein multilateraler Rahmen, der den Zugang sicherstellt und die Zusammenarbeit zwischen den DCO-Mitgliedsstaaten fördert und ihren Übergang von Konsumenten der GenAI-Technologie zu aktiven Produzenten unterstützt. Dieser Ansatz ebnet den Weg für die DCO-Mitgliedstaaten, weltweit führend bei GenAI-Innovationen und Drehscheiben für geistiges Eigentum zu werden."

Zu den wichtigsten Vorteilen der GenAI CoE-Initiative gehören die Förderung einer umfassenden Zusammenarbeit zwischen Regierungen, dem Privatsektor und der Wissenschaft, die Sicherstellung, dass alle Mitgliedstaaten an der GenAI-Revolution teilhaben können, sowie die Förderung von Innovationen in den Mitgliedstaaten, indem diese zu Entwicklern von GenAI-Lösungen werden, lokale Kapazitäten aufbauen, geistiges Eigentum vermehren und Innovationen vorantreiben.

Die DCO setzt sich dafür ein, KI-Fähigkeiten und Innovationen in allen Mitgliedstaaten zu fördern und sicherzustellen, dass alle Nationen die Möglichkeiten der generativen KI voll ausschöpfen können. Durch das GenAI Center of Excellence stärkt das DCO die Nationen und ermöglicht Innovationen, indem es eine Plattform schafft, die technologische Unterschiede überbrückt und die Zusammenarbeit verbessert. Gemeinsam gestalten das DCO und seine Mitgliedstaaten eine inklusive Zukunft für KI, in der kein Land zurückgelassen wird und jede Nation in der Lage ist, in der globalen KI-Landschaft eine Führungsrolle zu übernehmen.

