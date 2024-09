Demonstrationsanlage in Nevada integriert direkte Lithiumextraktion (DLE), Konzentrations- und Umwandlungstechnologien zur nachhaltigen Lithiumproduktion in großem Maßstab

Integrierte Technologielösung produziert Lithium aus Sole 500 Mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei deutlich weniger Land, Wasser und chemische Reagenzien

Geprüfte Ergebnisse bestätigen eine Rückgewinnungsrate von 96% Lithium aus Sole bei betrieblichen Raten

SLB gab heute bekannt, dass es seine Lösung für eine nachhaltige Lithiumproduktion in seiner Demonstrationsanlage in Clayton Valley, Nevada, in großem Maßstab erprobt hat, um die Markteinführung von Lithiumprodukten aus verantwortungsvollen Quellen zu beschleunigen.

Die firmeneigene integrierte Lösung kombiniert das Fachwissen von SLB im Untergrund mit der Oberflächentechnik fortschrittlicher Technologien, zu denen auch die direkte Lithiumextraktion (DLE) gehört. Sie produziert Lithium 500 Mal schneller als herkömmliche Methoden und benötigt dabei nur 10 Prozent der Fläche. Die Anlage ist nur etwa ein Zehntel so groß wie eine kommerzielle Anlage und erreicht eine verifizierte Gewinnungsrate1 von 96 Lithium aus der Sole.

Die integrierte Lösung von SLB ist ein komplettes, durchgängiges Verfahren, das fortschrittliche Technologien zur Behandlung von Verunreinigungen und zur Konzentration umfasst, um hochreines Lithiumkarbonat oder -hydroxid herzustellen. Im Vergleich zu anderen DLE-basierten Angeboten verbraucht die Lösung außerdem deutlich weniger Wasser, Energie und chemische Reagenzien.

"Lithium ist ein Schlüsselfaktor für die Elektrifizierung, daher müssen wir Wege finden, seine Produktion zu beschleunigen, ohne die Umwelt zu beeinträchtigen", sagte Gavin Rennick, Präsident des SLB-Geschäftsbereichs New Energy. "Die SLB-Demonstrationsanlage in Clayton Valley ist der Beweis für unseren einzigartigen integrierten Ansatz zur Herstellung skalierbarer Mengen von Lithium auf die schnellste, wirtschaftlichste und nachhaltigste Weise für den heutigen Markt. Damit beschleunigen wir die Entwicklung tragfähiger kommerzieller Anlagen für hochwertige Lithiumprodukte, die das Rückgrat unserer Elektrifizierungswirtschaft sind."

Die herkömmliche Alternative zur großtechnischen Gewinnung von Lithium aus Sole ist die Verdampfung. Dieses Verfahren erfordert nicht nur einen erheblichen Flächenbedarf, sondern führt auch zu massiven Wasserverlusten. Salz, unterirdische Mineralien und verbrauchte Chemikalien bleiben an der Oberfläche zurück, was Auswirkungen auf die Artenvielfalt und die Umwelt hat. Die nachhaltige Lithiumproduktionslösung von SLB verbessert die Nachhaltigkeit durch die Reduzierung des Wasserverbrauchs. Das firmeneigene Verfahren führt außerdem die verbrauchte Sole bzw. die Sole mit einer geringeren Lithiumkonzentration nach der Verarbeitung und Abtrennung des Lithiums wieder an ihre Quelle zurück.

Die gesamte SLB-Lösung, von der Gewinnung von Lithium aus der Sole bis zur Umwandlung in Lithiumkarbonat in technischer Qualität, dauert nur wenige Stunden. Im Vergleich dazu können Verdampfungsmethoden bis zu 18 Monate dauern und haben eine viel geringere Gewinnungsrate von 50 Prozent oder weniger.

Lithium wird im Handel als Lithiumchlorid, das als Ausgangsmaterial für die Herstellung von Lithiummetall verwendet wird, als Lithiumcarbonat, das in Smartphones und Elektrofahrzeugen mit kurzer Reichweite zum Einsatz kommt, und als Lithiumhydroxid, das in Batterien für Elektrofahrzeuge mit langer Reichweite verwendet wird, verkauft. Die Lösung von SLB ist äußerst flexibel und kann an die Herstellung jedes dieser Produkte angepasst werden.

Bei der Erprobung dieser Lösung in seiner Pilotanlage hat SLB bestimmte technische Meilensteine erreicht, die es dem Unternehmen ermöglichen, sich im Rahmen des Earn-in-Abkommens mit Pure Energy Minerals Ltd. vollständig zu qualifizieren und nach eigenem Ermessen eine 100%ige Beteiligung am Projekt Clayton Valley zu erwerben.

1. Die Gewinnungsrate wurde von unabhängiger Seite durch das WETLAB-Western Environmental Testing Laboratory of Nevada verifiziert.

