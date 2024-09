Der jährliche Pitch-Wettbewerb begrüßt Teilnehmer, die optische oder photonische Technologien oder Anwendungen als Grundlage für ein lebensfähiges Unternehmen nutzen

Bewerbungen für die SPIE Startup Challenge 2025 sind ab sofort möglich. Der jährliche Pitch-Wettbewerb wird von SPIE, der internationalen Gesellschaft für Optik und Photonik, im Rahmen der SPIE Photonics West veranstaltet. 2025 findet die Photonics West vom 25. bis 30. Januar im Moscone Center in San Francisco statt, das Finale der SPIE Startup Challenge wird am 28. Januar ausgetragen.

The winning shot at the SPIE Startup Challenge in 2024: Jenoptik's Ralf Kuschnereit, TRAQC's Benjamin Dringoli, and 2024 SPIE President Jennifer Barton.

Die SPIE Startup Challenge ist eine wettbewerbsorientierte Unternehmensplattform für neue Unternehmen, die Optik und Photonik für innovative Produkte oder Anwendungen nutzen. Die teilnehmenden Teams konkurrieren um gesponserte Preise und gewinnen darüber hinaus eine größere Sichtbarkeit bei potenziellen Investoren. Die drei besten Finalisten erhalten Geldpreise in Höhe von 10.000, 5.000 und 2.500 Dollar, die von Jenoptik dem Gründungspartner der Startup Challenge, zur Verfügung gestellt werden.

Lichtbasierte Technologien ermöglichen Entwicklungen in immer mehr Bereichen, vom Gesundheitswesen und der Hochgeschwindigkeitskommunikation bis hin zu Quantencomputing, AR/VR/MR und selbstfahrenden Fahrzeugen. Die jährlich stattfindende SPIE Startup Challenge die in diesem Jahr zum 15. Mal stattfindet bietet eine unverwechselbare und lebendige Plattform für Startups aus den Bereichen Optik und Photonik, die innovative Produkte, Anwendungen und Technologien entwickeln. Zu den Gewinnern der Startup Challenge, die einen größeren kommerziellen Erfolg erzielt haben, gehören Cellino Biotech, Double Helix Optics, PhotoniCare, C. Light Technologies, Circle Optics und In A Blink.

Im Rahmen des von der Industrie bewerteten Wettbewerbs werden die Finalisten-Teams ihre neuen Produkte in den Bereichen photonikgestütztes Gesundheitswesen und Deep Tech vorstellen. Zu den Juroren des Wettbewerbs gehören Risikokapitalgeber und Geschäftsentwicklungsexperten aus der Photonikbranche, die die Bewerber auf ihr Geschäftsszenario, ihren Finanzplan und ihre Wettbewerbsvorteile prüfen werden. Teams, die sich für die Startup Challenge bewerben, erhalten von Experten für Unternehmensentwicklung und Investoren Feedback zu ihrem Unternehmen und ihrer Präsentation.

Die Bewerbungsfrist für die SPIE Startup Challenge endet am 16. Oktober. Erfahren Sie mehr über den Wettbewerb, und bewerben Sie sich hier.

