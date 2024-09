Boyd Watterson Asset Management ("Boyd Watterson") und Amber Infrastructure Group Holdings Limited ("Amber") geben den Abschluss ihres zuvor angekündigten strategischen Zusammenschlusses bekannt. Die Transaktion wurde am 30. August abgeschlossen, nachdem alle erforderlichen Zustimmungen der Investoren und der Aufsichtsbehörden, einschließlich der Zustimmung der britischen FCA, eingegangen waren.

Durch den Zusammenschluss entsteht eine weltweit diversifizierte Vermögensverwaltungsplattform für Immobilien, Infrastruktur und festverzinsliche Wertpapiere mit einem verwalteten Vermögen von rund 35,7 Milliarden US-Dollar. Das neue Unternehmen, einschließlich seiner operativen Tochtergesellschaften, ist ein führender globaler Verwalter alternativer Anlagen mit über dreihundert Mitarbeitern und Niederlassungen in acht US-Städten und zwölf Ländern.

Es wird erwartet, dass die Kunden, Partner und Mitarbeiter von Boyd Watterson und Amber von der verbesserten Größe der gemeinsamen globalen Plattform profitieren werden, die durch eine diversifizierte Einnahmebasis, erweiterte Produktmöglichkeiten und einen verbesserten Investitionssinn gestützt wird. Die Tätigkeit unter einer gemeinsamen Muttergesellschaft, Boyd Watterson LLC, wird die Reichweite und die Fähigkeiten beider Unternehmen verbessern und die potenziellen Investitionsmöglichkeiten für ihren globalen Kundenstamm erweitern.

"Wir freuen uns über den offiziellen Zusammenschluss, der unseren Kunden spannende neue Anlagemöglichkeiten eröffnet", sagte Brian Gevry, CEO von Boyd Watterson. "Wir sind beide führend in unseren jeweiligen Anlageklassen und teilen ein Engagement für Exzellenz und Innovation. Jetzt sind wir in der Lage, unsere Stärken zu kombinieren, um unseren Kunden verbesserte Produkte anzubieten, die ihre Erwartungen übertreffen und den langfristigen Erfolg fördern."

"Die Möglichkeit, unter einer vereinten Muttergesellschaft tätig zu sein, bietet unseren Kunden ein größeres langfristiges Investitionspotenzial", sagte Gavin Tait, CEO von Amber. "Unsere Unternehmen teilen ein starkes Engagement für außergewöhnlichen Kundenservice und verfügen über umfangreiche Erfahrungen in der Zusammenarbeit mit Regierungen und Regierungsbehörden. Diese strategische Ausrichtung bietet Amber mehr Skalierungsmöglichkeiten für sein globales Infrastrukturgeschäft, einschließlich im Bereich der US-Infrastruktur, und schafft gleichzeitig neue Möglichkeiten für die Kunden von Boyd Watterson."

Hunt Companies (www.huntcompanies.com), ein Investor in beiden Unternehmen, anerkannte die sich ergänzenden Unternehmen und ermöglichte die Transaktion.

Über Boyd Watterson Boyd Watterson Asset Management, LLC (Boyd) wurde 1928 von seinem Vorgängerunternehmen gegründet und ist ein führender Vermögensverwalter für Immobilien und festverzinsliche Wertpapiere. Boyd hat seinen Hauptsitz in Cleveland, Ohio, und beschäftigt 130 Mitarbeiter in sieben Niederlassungen in den USA. Boyd verwaltet über separat verwaltete Konten und eine Reihe von Fonds mit Immobilien- und Rentenstrategien ein Vermögen von ca. 18,2 Mrd. USD. www.boydwatterson.com

Über die Amber Infrastructure Group Amber ist ein spezialisierter internationaler Vermögensverwalter, der sich auf die Beschaffung von Investitionen, die Vermögensverwaltung und das Fondsmanagement konzentriert. Amber verwaltet oder berät derzeit 9 Fonds (2 börsennotierte und 7 private) mit einem verwalteten Vermögen von über 5 Milliarden GBP (ca. 6 Milliarden USD). Mit einer Präsenz in 12 Ländern verwaltet Amber 175 Infrastrukturinvestitionen mit einem verwalteten Gesamtvermögen von 14 Milliarden GBP (ca. 17,5 Milliarden USD). Das Kerngeschäft von Amber konzentriert sich auf die Verwaltung von Infrastrukturanlagen in den Bereichen öffentliche, Verkehrs-, Energie-, digitale und demografische Infrastruktur auf internationaler Ebene. Amber hat seinen Hauptsitz in London und unterhält Büros in Europa, Nordamerika, Australien und Neuseeland. Amber beschäftigt weltweit über 180 Mitarbeiter. www.amberinfrastructure.com

Über Hunt Companies Hunt Companies ist eine 1947 gegründete Investmentgesellschaft in Familienbesitz mit Sitz in El Paso, Texas, die in den Bereichen Immobilien, Infrastruktur und Finanzdienstleistungen tätig ist. Als Eigentümer und Betreiber mit einer starken Investitionsplattform und Erfahrung in der Finanzstrukturierung entwickelt Hunt dauerhafte Beziehungen, um Werte für seine Investoren, Kunden, Mitarbeiter und Gemeinden zu schaffen. Das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften haben sich verpflichtet, das Wachstum der Gemeinschaft und eine nachhaltige Zukunft durch unsere Geschäftspraktiken, zweckorientierte Investitionen und wohltätige Spenden zu fördern. www.huntcompanies.com

