PHILADELPHIA/WASHINGTON (dpa-AFX) - Der republikanische US-Präsidentschaftskandidat Donald Trump hat seiner demokratischen Kontrahentin Kamala Harris vorgeworfen, Israel zu hassen. "Sollte sie Präsidentin sein, glaube ich, dass Israel in zwei Jahren nicht mehr existieren wird", sagte Trump im TV-Duell, bei dem sich der frühere Präsident und die derzeitige US-Vizepräsidentin in Philadelphia einen Schlagabtausch lieferten. "Sie hasst Israel und gleichzeitig, auf ihre Weise, die arabische Bevölkerung, denn alles wird in die Luft fliegen."

Harris verurteilte in der Debatte das Massaker, das die islamistische Hamas am 7. Oktober in Israel anrichtete. Vor diesem Hintergrund betonte sie erneut das Recht Israels, sich selbst zu verteidigen, sagte aber zugleich, dass im Gaza-Krieg viel zu viele unschuldige Palästinenser - darunter Kinder und Mütter - getötet worden seien. "Was wir wissen ist, dass dieser Krieg beendet werden muss", sagte Harris. Es brauche ein Abkommen für eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln aus den Händen der Hamas. Harris sprach sich für eine Zweistaatenlösung aus, die sowohl für Israel als auch für die Palästinenser Sicherheit schaffe.

Der Gaza-Krieg ist ein wichtiges Thema im US-Wahlkampf. In den USA gibt es angesichts der verheerenden Lage der Zivilbevölkerung im Gazastreifen und der hohen Zahl ziviler Opfer harsche Kritik am militärischen Vorgehen Israels./jac/DP/zb