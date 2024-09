MÜNCHEN (dpa-AFX) - "Münchner Merkur" zu BDI/Notlage:

"Europas Wirtschaft befinde sich in einem "langsamen Todeskampf", warnte am Montag der EU-Beauftragte für Wettbewerbsfähigkeit, Mario Draghi. Tags darauf setzte der Bundesverband der deutschen Industrie noch einen drauf: Ein Fünftel der industriellen deutschen Wertschöpfung sei bedroht. Wettbewerbsfähigkeit stand auf der Prioritätenliste der Brüsseler und Berliner Politik lange weit hinten. In Mode waren stattdessen "Green Deal", Verbrenner-Aus, bis ins Kleinste ausformulierte Heizungsvorschriften und das Lieferkettengesetz nebst entsprechender zusätzlicher Bürokratie. Will Europa seine Zukunft nicht verspielen, braucht es einen grundlegenden Richtungswechsel. Weder unser Sozialstaatsmodell noch die grüne Transformation sind auf Dauer bezahlbar, wenn es nicht gelingt, Wachstumskräfte neu zu entfesseln. Europa muss das grüne Denken überwinden, dass nur Schrumpfung und Verzicht das Klima retten können."/yyzz/DP/nas