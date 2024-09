Fortschrittliche Entwicklung der Raumfahrtwirtschaft

Takeshi Hakamada, CEO und Gründer von ispace, inc. (ispace) (TOKYO: 9348), einem globalen Unternehmen für die Erforschung des Mondes, gab heute die Ernennung seines Lunar Advisory Board bekannt, dem angesehene Persönlichkeiten aus der Raumfahrtindustrie angehören, die über vielfältige und unterschiedliche Erfahrungen verfügen und eine wahrhaft internationale Perspektive vertreten.

Dem ersten ispace Lunar Advisory Board gehören Jean-Jacques Dordain, ehemaliger Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation, Yoshinori Komiya, ehemaliger Generaldirektor für Weltraumangelegenheiten des japanischen Kabinettssekretariats, Tomoya Thomas Ochinero, ehemaliger Senior Vice President of Commercial Business bei SpaceX, und Alan Stern, ehemaliger NASA Associate Administrator for the Science Mission Directorate, an. (Stand: September 2024, in alphabetischer Reihenfolge)

"Ich freue mich sehr, diese Gruppe hochgeschätzter Persönlichkeiten aus der Raumfahrtindustrie begrüßen zu dürfen, die ispace als weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung der neuen cislunaren Weltraumwirtschaft leiten werden. Mein Ziel bei der Gründung des Global Advisory Board war es, eine Gruppe von Personen mit globaler Zusammensetzung zusammenzustellen, die nicht nur eine Vision oder Perspektive, sondern einen umfassenden und integrativen Ansatz für die Herausforderungen, denen wir gegenüberstehen, bietet", sagte Hakamada. "Jeder Einzelne hat seine eigenen tiefgreifenden Errungenschaften und vielfältigen Karrieren, die mit der Vision von ispace im Einklang stehen. Wir werden aus ihren Erfahrungen wertvolle Erkenntnisse gewinnen, um das globale Geschäft von ispace voranzutreiben."

Es wird erwartet, dass das Board den Verantwortlichen der drei internationalen Geschäftseinheiten von ispace in Japan, Luxemburg und den Vereinigten Staaten kritische Einblicke und Empfehlungen zu Fragen der Geschäftsstrategie, der Strategie, der Technologie, der nationalen Sicherheit und der sozioökonomischen Bewertung gibt. ispace wird die Gründung der cislunaren Wirtschaft gemeinsam mit den Board-Mitgliedern leiten, die über Erfahrungen in bedeutenden Raumfahrtbehörden und kommerziellen Unternehmen verfügen.

Profile der Mitglieder des Lunar Advisory Board (Stand: September 2024, in alphabetischer Reihenfolge).

Jean-Jacques Dordain

"Ich freue mich, dem Global Advisory Board von ispace beizutreten, um meine Erfahrungen mit den Mitarbeitern von ispace zu teilen und ihnen dabei zu helfen, die Grenzen des Planeten Erde zu erweitern und so den Weg zum unendlichen Potenzial des Weltraums zu ebnen. Ich empfinde es als große Verantwortung und als große Ehre, diese Aufgabe zu übernehmen. Auf diese Weise entwickelt ispace eine globale Zukunft, indem es das beste Know-how auf 3 Kontinenten des Planeten nutzt. Im Gegenzug werde ich weiter lernen, denn das ist der Treibstoff meines ganzen Lebens."

Herr Dordain war der sechste Generaldirektor der Europäischen Weltraumorganisation (ESA) und wurde vom ESA-Rat zweimal in diesem Amt bestätigt, das er von 2003 bis 2025 innehat. Im Laufe seiner Karriere war er in zahlreichen staatlichen und akademischen Funktionen tätig, unter anderem als Exekutivsekretär des Bewertungsausschusses der japanischen Raumfahrtbehörde NASDA. Darüber hinaus wurde er von mehreren europäischen Regierungen für seine Dienste ausgezeichnet, darunter mit dem Orden der Ehrenlegion des französischen Präsidenten. Zusätzlich war er ehrenamtlicher Vizepräsident der International Astronautical Federation und Chancellor der International Space University.

Yoshinori Komiya

"Als ich vor 10 Jahren als Direktor für Raumfahrtstrategien im (japanischen) Kabinettsamt tätig war, war ispace bereits eines der führenden Raumfahrt-Startups in Japan. In dieser neuen Rolle werde ich alles daran setzen, ispace bei ihren laufenden Monderkundungsprogrammen aus einer globalen Perspektive zu beraten."

Herr Komiya war drei Jahrzehnte lang im japanischen Ministerium für Wirtschaft, Handel und Industrie (ehemals Ministerium für internationalen Handel und Industrie) tätig, wo er als Generaldirektor für Weltraumangelegenheiten im Ministersekretariat des Kabinettsamtes fungierte. In dieser Funktion beaufsichtigte er die Überarbeitung von Japans Basisplan für die Raumfahrtpolitik und die Formulierung des Gesetzes über Raumfahrtaktivitäten und des Gesetzes über Satellitenfernerkundung. Im Jahr 2016 wurde er zum Kommissar des Japanischen Patentamts ernannt.

Tomoya Thomas Ochinero

"Es ist mir eine Ehre, dem ispace Lunar Advisory Board beizutreten. Ich freue mich darauf, mit meinen Kollegen zusammenzuarbeiten und ispace dabei zu helfen, seine spannende und inspirierende Mission zu erfüllen."

Dr. Ochinero ist eine ehemalige Führungspersönlichkeit bei SpaceX, wo er als Senior Vice President of Commercial Business tätig war. In den mehr als 10 Jahren, die er bei dem Raketen- und Raumfahrtunternehmen tätig war, überwachte er eine bedeutende Expansion und trug dazu bei, dass SpaceX zum Weltmarktführer für kommerzielle Raumfahrtdienste aufstieg. Zuvor war er Gründer und Vorstandsvorsitzender von SMC, einem Unternehmen für Hochtechnologie, und arbeitete als Sales Trader für Goldman Sachs in Tokio. Derzeit ist er Mitbegründer und General Partner von Interlagos Capital in Los Angeles.

Alan Stern

"ispace ist führend in der kommerziellen Entwicklung des Mondes. Ich fühle mich geehrt und freue mich, Teil des angesehenen Lunar Advisory Board von ispace zu sein. Ich freue mich darauf, dem Unternehmen und seinem Führungsteam beratend zur Seite zu stehen und auf diese Weise auch die Entwicklung der kommerziellen Mondwirtschaft voranzutreiben."

Dr. Stern ist ein ehemaliger stellvertretender NASA-Administrator und leitender Forscher der NASA-Mission New Horizons zur Erforschung des Pluto und des Kuipergürtels, der bisher am weitesten entfernten Erkundung von Welten im All. Neben seiner Tätigkeit als kommerzieller Astronaut war er Mitglied des U.S. National Science Board und wurde zweimal in die Time 100-Liste der einflussreichsten Menschen aufgenommen. Er hat zahlreiche wissenschaftliche und technische Abhandlungen und Artikel verfasst und herausgegeben und ist Autor mehrerer Bücher. Derzeit ist er als Berater für Luft- und Raumfahrt tätig.

