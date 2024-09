Die Unternehmensgewinne in den USA könnten laut den Experten von Goldman Sachs im kommenden Jahr unter Druck geraten und damit auch die Aktien im S&P500. Dieses Event könnte dafür sorgen, dass es so weit kommt und darauf müssen sich Anleger einstellen. Die US-Wahl ist nicht mehr weit entfernt und immer mehr rückt für die Börse in den Fokus, was sich unter einem potenziellen Präsidenten Trump oder einer potenziellen Präsidentin Harris verändern könnte.Laut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...