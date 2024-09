DJ Niedersachsen fordert Mix an Kaufanreizen für E-Autos

BERLIN (Dow Jones)--Das Land Niedersachsen spricht sich für eine Reihe neuer Kaufanreize für Elektroautos aus. "Ob Kaufprämie, vergünstigte Leasingkonditionen im privaten und im Flottenabsatz, verbesserte Abschreibungsbedingungen oder Steuererleichterungen - wir brauchen jetzt einen ganzen Mix an zusätzlichen Anreizen und damit einen kraftvollen Schub in die richtige Richtung", schrieb der niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) in einem Beitrag für "Tagesspiegel . Background" (Mittwochausgabe).

Es fehle an einer Investitionsoffensive, die den Absatz ankurbele und helfe, Märkte zu entwickeln. "Hier brauchen wir echte Kaufanreize", so Lies. "Denn wir sind in einer Situation, in der die Zurückhaltung dominiert." Die potenziellen Käuferinnen und Käufer seien von "rückwärtsgewandten Debatten" über das Verbrenner-Aus und die "Schein-Alternative der E-Fuels" verunsichert worden. Die gesamte Konjunktur verharre seit geraumer Zeit "in einer Delle". Ausdruck dieser Entwicklung sein die aktuelle Lage bei Volkswagen.

Gegen weitere Subventionen hat sich laut der Zeitung Torsten Herbst ausgesprochen, Parlamentarischer Geschäftsführer der FDP-Bundestagsfraktion. "Kaufprämien mögen als kurzfristiges Strohfeuer den Absatz von E-Autos ankurbeln, sie konterkarieren aber den sinnvollen Wettbewerb um die jeweils beste Antriebstechnik und das überzeugendste Angebot", schrieb er in einer Erwiderung auf Olaf Lies. Mit Subventionsmilliarden nur auf eine einzige Technologie zu setzen, "verzerrt den Markt und ist Planwirtschaft zu Lasten der Steuerzahler", so Herbst weiter.

September 11, 2024

