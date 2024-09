Unter dem Motto "Handwerk und handwerkliche Industrie" wurde am 8. September in der Provinz Yunnan im Südwesten Chinas ein einzigartiger Wettbewerb für die Zubereitung und das Grillen von kleinen Rindfleischspießen aus Zhaotong gestartet.

Dieser Wettbewerb ist in zwei Kategorien unterteilt: Spießzubereitung und Grillen. Rund 70 Teilnehmer aus 11 Unternehmen wurden nach ihrer Geschwindigkeit beim Schneiden von Fleisch, der Zubereitung von Standardspießen und dem Grillen vor Ort bewertet. Bei dem Wettbewerb wurden zwei Meister in der Spießzubereitung und im Grillen sowie 18 qualifizierte Techniker ermittelt.

Für die kleinen Zhaotong-Rindfleischspieße wird hauptsächlich hochwertiges Zhaotong-Rindfleisch verwendet. Das Rindfleisch wird mit dünnen Bambusstäben aufgespießt, über Hochtemperatur-Holzkohle gegrillt, bis es sich verfärbt, dann einige Minuten lang in einer speziellen Soße mariniert und schließlich erneut über Holzkohle gegrillt und mit Chili, Sesam und anderen Gewürzen bestreut. Die Gäste genießen die Spieße heiß, und jeder Bissen hinterlässt einen lang anhaltenden Nachgeschmack.

In den frühen 1980er Jahren hielten die kleinen Zhaotong-Rinderspieße offiziell Einzug in den lokalen Grillabendmarkt. Sie haben sich von Straßenständen zu Franchisegeschäften und Markenketten entwickelt.

Heute ist Zhaotong mit einer großen Anzahl von Grillgeschäften führend in der Branche und setzt für mehr als 700 Geschäfte einen Standard für einheitliche Beschaffung, standardisierte Verarbeitung und geregelte Abläufe.

2023 gründete Zhaotong die Zhaotong Small Beef Skewer Development Association, um die Standardisierung und Regulierung der Branche zu fördern.

Kleine Spieße, großes Geschäft. Derzeit gibt es in der Provinz Yunnan mehr als 3.600 und in ganz China mehr als 8.000 Zhaotong-Grill-Verkauffstellen für kleine Rindfleischspieße, die zusammen einen jährlichen Produktionswert von 10 Mrd. Yuan, d. h. rund 1,3 Mrd. USD, erwirtschaften und über 70.000 Menschen in vor- und nachgelagerten Branchen beschäftigen.

Ein einziger kleiner Spieß verbindet Verkäufer und eine Vielzahl von Zutaten auf der einen Seite und Gäste aus dem ganzen Land auf der anderen Seite. Neben einer qualitativ hochwertigen Entwicklung ist es auch ein anschauliches Beispiel dafür, wie sich die Lebensmittelindustrie in die Trends der Zeit integrieren kann.

