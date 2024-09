DJ TAGESVORSCHAU/Mittwoch, 11. September

=== *** 07:30 ES/Inditex SA, Ergebnis 1H 07:30 DE/Auto1 Group SE, Ergebnis 1H *** 08:00 GB/BIP Juli PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+1,4% gg Vj zuvor: 0,0% gg Vm/+0,7/ gg Vj *** 08:00 GB/Handelsbilanz Juli PROGNOSE: k.A. zuvor: -18,9 Mrd GBP *** 08:00 GB/Industrieproduktion Juli PROGNOSE: +0,3% gg Vm/-0,1% gg Vj zuvor: +0,8% gg Vm/-1,4% gg Vj *** 08:00 GB/Produktion Dienstleistungssektor Juli 09:00 DE/Bundestag, Generaldebatte zur Regierungspolitik, Berlin *** 10:50 EU/EZB, Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:30 Auktion 2,60-prozentiger Bundesanleihen mit Laufzeit August 2034 im Volumen von 4,5 Mrd EUR *** 14:30 US/Realeinkommen August *** 14:30 US/Verbraucherpreise August PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+2,6% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+2,9% gg Vj Verbraucherpreise Kernrate PROGNOSE: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj zuvor: +0,2% gg Vm/+3,2% gg Vj 15:00 DE/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Rede bei Konferenz Innovate4Climate zu "The Role of Carbon Markets to Accelerate Net Zero Transition", Berlin *** 16:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) der staatlichen Energy Information Administration (EIA) ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-Headlines gesendet werden

- Termin ohne Uhrzeit steht im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

