mobilezone holding ag

Wiedereröffnung des mobilezone Flagship Stores am Zürcher Bellevue



11.09.2024





MEDIENMITTEILUNG Rotkreuz, 11. September 2024 Nach der Komplettsanierung des Globus Gebäudes bezieht mobilezone erneut eine Ladenfläche am Zürcher Bellevue. Während rund 1.5 Jahren wurde das historische Globus Gebäude am Bellevue in Zürich saniert. Nach Abschluss der Bauarbeiten ist mobilezone ab Samstag, 14. September 2024, auf einer modernen Verkaufsfläche an bester Lage für ihre Kunden da. Es erwarten sie unter anderem attraktive Eröffnungsangebote. Roger Wassmer, CEO Schweiz, sagt: «Wir freuen uns darauf, an dieser einmaligen Lage im Herzen von Zürich wieder für unsere Kunden da zu sein und ihnen mit unserem Knowhow zur Seite stehen zu können.» Die Wiedereröffnung des Flagship Stores erfolgt pünktlich zum Vorverkaufsstart des neuen iPhones 16. Die Geräte sind ebenso wie ein vollständiges Smartphone-Sortiment sowie Zubehör und Abos für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital-TV und Internet von allen wichtigen Mobilfunkanbietern, eine unabhängige Fachberatung und Dienstleistungen rund ums Smartphone im Shop am Bellevue erhältlich. Neben dem Standort am Bellevue ist mobilezone in der Stadt Zürich zweimal in den Einkaufszentren am Hauptbahnhof, Sihlcity, Letzipark, Glattzentrum, Neumarkt Oerlikon und an der Löwenstrasse für ihre Kunden da. Medienmitteilung (PDF) Kontakt für Medienschaffende

Martina Högger

Senior Manager Corporate Communications

mobilezone holding ag

mobilezoneholding@mobilezone.ch Über mobilezone

Die 1999 gegründete mobilezone holding ag ist mit einem Umsatz von CHF 1.0 Mia. und einem Konzerngewinn von CHF 49.5 Mio. im Berichtsjahr 2023 der führende unabhängige Schweizer und deutsche Telekomspezialist. Die Namenaktien der mobilezone holding ag (MOZN) werden an der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange AG gehandelt.



Die mobilezone Gruppe beschäftigt rund 1'000 Mitarbeitende an den Standorten Rotkreuz, Urnäsch, Köln, Bochum und Münster. Das Angebot umfasst ein vollständiges Handy-Sortiment und Tarifpläne für Mobil- und Festnetztelefonie, Digital TV und Internet sämtlicher Anbieter. Eine unabhängige Beratung und Services für Privat- und Geschäftskunden, Reparaturdienstleistungen sowie die Belieferung des Fachhandels runden das Angebot ab. Die Dienstleistungen und Produkte werden online über diverse Webportale sowie in über 125 eigenen Shops in der Schweiz angeboten.

