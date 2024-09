Der Fujairah Shooting Club gibt wichtige Termine, Parallelveranstaltungen, Botschafter und Website-Start der zweiten Auflage der Fujairah Mountain Shooting Championship bekannt

Nach dem großen Erfolg der ersten Auflage im Jahr 2023 hat der Fujairah Shooting Club die Neuauflage der Fujairah Mountain Shooting Championship (FMSC) und den Start der offiziellen Website des Wettbewerbs für die zweite Auflage angekündigt. Das einzigartige und anspruchsvolle Sportereignis wird im Februar 2025 unter der Schirmherrschaft S.H. Scheich Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Kronprinz von Fudschaira, erneut ausgerichtet.

Die Meisterschaft, die vom 1. bis 8. Februar 2025 in Dibba, Fudschaira, VAE, stattfinden wird, bietet herausfordernde Layouts, hochinteressante Parallelveranstaltungen und die Möglichkeit, die natürliche Schönheit des Emirats zu erleben. Der Hauptwettbewerb, der vom 5. bis 8. Februar ausgetragen wird, bietet Super Sporting mit 240 Tontauben (Clays), ein Gesamtpreisgeld von 300.000 US-Dollar und 50.000 US-Dollar für 100 "Flash Clays" spezielle Tontauben, die beim Treffer Farbpulver freisetzen.

Die Wettbewerbe der Vorrunde der FMSC 2025 finden vom 1. bis 4. Februar statt und umfassen 50 Clays von English Sporting mit einem Gesamtpreisgeld von 40.000 US-Dollar in vier Kategorien. Die Eröffnungsfeier ist für den 4. Februar und die Preisverleihung ist für den 8. Februar 2025 geplant.

Der Hauptwettbewerb wird an 24 Ständen ausgetragen, die jeweils über sechs Maschinen verfügen und zehn Ziele präsentieren, darunter Einzel- und Doppelscheiben. An vier Wettbewerbstagen mit insgesamt 240 Zielen werden 60 pro Tag geschossen. Die Teilnehmer werden in Sechser-Teams eingeteilt, die im Verlauf des gesamten Events gegeneinander antreten.

Saif Al Zahmi, Director, FMSC, erklärt: "Unter der Schirmherrschaft von S.H. Scheich Mohammed bin Hamad Al Sharqi, Kronprinz von Fudschaira, ist die FMSC von der reichen Jagdtradition der Region inspiriert und zelebriert ihr bis heute erhaltenes Erbe. Wir freuen uns, den Start der Website bekannt geben zu können, um die mit Spannung erwartete Neuauflage des Events mit vielen Neuerungen im Februar 2025 einzuläuten. Darüber hinaus lockt das einzigartige Sportereignis mit Preisen im Wert von über 1.000.000 AED und der Möglichkeit, die lebendige Kultur der Region zu erleben. Der Wettbewerb und die attraktiven Parallelveranstaltungen versprechen ein aufregendes Erlebnis. Durch die Verwendung von Munition mit 100 natürlichen, biologisch abbaubaren Wattepfropfen und umweltfreundlichen Wurfscheiben, die für alle Altersgruppen geeignet sind, wird dabei die Umwelt geschont."

Zu den Highlights der Auflage im Jahr 2025 gehören Parallelveranstaltungen wie Pool-Shootings und English Sporting, die vom 1. bis 7. Februar ausgerichtet werden. Zudem wird die jüngste Auflage der Meisterschaft mit Unterstützung der National Sporting Clays Association und der Clay Pigeon Shooting Association organisiert. Als Botschafter treten George Digweed MBE, ein renommierter englischer Sportschütze und mehrfacher Welt- und Europameister im Tontaubenschießen, Phil Gray und Saif Bin Futtais, ein Sportschütze und fünffacher Olympionike aus den VAE auf.

