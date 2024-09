München (ots) -Der Übergang in die Schule markiert einen entscheidenden Entwicklungsschritt für Kinder, der weit über das klassische ABC der Bildung hinausreicht. Franziska Meyer, Mitgründerin des Münchener EdTech-Startups Edurino (http://edurino.com), betont die Bedeutung von Soft Skills für eine umfassende kindliche Entwicklung. Sie bietet Eltern praktische Ratschläge, wie sie ihre Kinder durch die Förderung von emotionaler Intelligenz, Konzentrationsfähigkeit und kritischem Denken optimal auf die vielfältigen Anforderungen des Schulalltags und die zukünftigen Herausforderungen des Lebens vorbereiten können.Über die Expertin: Franziska Meyer, Mitgründerin von Edurino, hat das digitale Lernen für Kinder ab der Vorschule neu gestaltet. 2021 entwickelte das Unternehmen in Zusammenarbeit mit PädagogInnen und Kindergärten eine hybride Lernapp, die digitale Inhalte mit physischen Spielfiguren und einem ergonomischen Stift vereint. Meyers Ziel ist es, Kindern spielerisch die essenziellen Fähigkeiten zu vermitteln, die sie für eine erfolgreiche Zukunft in einer digitalen Welt benötigen.Emotionale Intelligenz: Ein Fundament für Selbstvertrauen und SozialverhaltenDie Fähigkeit, eigene Gefühle und die anderer zu verstehen und darauf angemessen zu reagieren, ist eine essenzielle Grundlage für die Entwicklung von Selbstvertrauen und sozialen Fähigkeiten bei Kindern. Franziska Meyer betont: "Durch zielgerichtete Aktivitäten, die auf Empathie und emotionales Verständnis abzielen, können Kinder lernen, ihre Emotionen besser zu steuern und mit den Gefühlen anderer umzugehen." Hier unterstützt insbesondere die Lernfigur Leopard Leo, "Meine Gefühle", von Edurino, die speziell dafür entwickelt wurde, Kindern auf spielerische Weise den Umgang mit Emotionen nahezubringen und sie in ihrer sozialen und emotionalen Entwicklung zu fördern.Konzentrationsfähigkeit: Schlüssel zu akademischen und persönlichen ErfolgDie Entwicklung einer starken Konzentrationsfähigkeit ist entscheidend für schulische Leistungen und die effektive Bewältigung von Lernaufgaben. Franziska Meyer unterstreicht die Bedeutung gezielter Methoden: "Um Konzentration zu fördern, setzen wir spielerisch gestaltete Aufgaben ein, die Durchhaltevermögen stärken und Ablenkungen minimieren. Diese Herangehensweise ist besonders effektiv, weil sie Kinder motiviert, sich länger und intensiver mit einer Aufgabe auseinanderzusetzen." In diesem Prozess ist die Lernfigur Ollie optimal, die "Aufmerksamkeit & Konzentration" fördert. Diese Lernfigur wurde speziell entwickelt, um Kindern auf spielerische Weise zu helfen, ihre Konzentration zu verbessern, was sowohl ihren akademischen als auch ihren persönlichen Erfolg maßgeblich unterstützt.Kritisches Denken: Strategien für komplexe HerausforderungenDie Förderung von kritischem Denken und Problemlösungsfähigkeiten ist entscheidend, um Kinder auf die vielfältigen Herausforderungen in Schule und Alltag vorzubereiten. Franziska Meyer erklärt: "Unsere Spiele und Aktivitäten sind darauf ausgerichtet, Kinder zum analytischen Denken und zur Eigeninitiative anzuregen." Ein Beispiel dafür ist die Lernfigur Luka, "Logisches Denken & Coding", die speziell entwickelt wurde, um die Fähigkeiten der Kinder im logischen Denken und Problemlösen durch interaktive Herausforderungen zu stärken. Edurino nutzt gezielt Module, die diese Kompetenzen in einer motivierenden und spielerischen Umgebung fördern.Förderung der digitalen BalanceEin verantwortungsvoller Umgang mit der Bildschirmzeit ist essenziell, um die positiven Aspekte digitaler Bildungsangebote voll auszuschöpfen, ohne dabei die Gefahr einer Überforderung zu riskieren. Edurino unterstützt Eltern dabei, eine gesunde Balance zu finden. Durch einen speziell entwickelten Elternbereich innerhalb der App können Eltern die Bildschirmzeiten vorab festlegen und erhalten Einblick in die Stärken und Schwächen ihrer Kinder. Dies ermöglicht eine gezielte Förderung und verhindert gleichzeitig, dass die Kinder zu lange unkontrolliert digitalen Medien ausgesetzt sind. Zudem bietet Edurino ein Lernumfeld, das komplett frei von Werbung und In-App-Käufen ist, um eine konzentrierte und störungsfreie Lernatmosphäre zu gewährleisten.Durch die frühe Förderung von Soft Skills legen Eltern den Grundstein für eine erfolgreiche Bildungslaufbahn ihrer Kinder. Das Münchener EdTech Edurino kooperiert mit mehr als 1000 Bildungseinrichtungen und setzt auf die Expertise erfahrener Pädagoginnen und Pädagogen, die aktiv in den Lernprozess der Kinder eingebunden sind. Dieser stetige Dialog gewährleistet eine hohe Bildungsqualität und schafft ein anregendes Lernumfeld, das Kinder nicht nur fördert, sondern auch nachhaltig für den Lernstoff begeistert.