The following instruments on XETRA do have their last trading day on 11.09.2024Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 11.09.2024ISIN NameUS115236AA91 BROWN + BROWN 14/24XS2012047127 BNZ INTL FDG. 19/24 MTNXS1684780031 UNILEVER 17/24 MTNUS30034WAA45 EVERGY 19/24IT0005004426 B.T.P. 14-24 FLRUS857477BA04 STATE STREET 18/UND. FLRUSU96200AA56 WRKCO 17/24 REGSUS26441CBG96 DUKE ENERGY 19/UND. FLRUS254687CZ75 WALT DISNEY 19/24XS2052286676 MATTER TELEC 19/24 REGSDE000A2YN2H9 AVES SCHIENE IHS 19/24XS2052503872 DE VOLKSBK NV 19/24 MTNFR0013444536 DASSAULT SYS 19/24US023608AH58 AMEREN CORP. 19/24US91282CCX74 USA 21/24XS2046736919 STEEL CAP 19/24 MTN REGSUS22411WAR79 CPPIB CAP. 21/24 MTNUS373334KK69 GEORGIA PWR 19/24US676167CD90 OEKB 21/24USJ7771YLG00 SUMIT.M.T.BK 21/24 MTNDE000A1RQD84 HESSEN SCHA.21/24US714046AL31 REVVITY INC. 21/24USU74078CJ02 NESTLE HLDGS 21/24 REGSDE000A3E5MF0 VONOVIA SE MTN 21/24XS2378772417 CHINA EV.BK 21/24 MTNDE000HLB71J7 LB.HESS.THR.CARRARA03ZD/2XS0452314536 GENERALI 09/24 MTNDE000HLB7663 LB.HESS.THR.CARRARA09A/22USU6547TAB62 NISS.MOT.AC. 21/24 REGSXS1658012023 BARCLAYS 17/UND. FLRDE000LB3MZH4 LBBW FZA 23/24US581557BS37 MCKESSON 23/26CH0315955903 CORP.ANDINA 16-24 MTNCH0252511925 LAENSFOERSAEK.HYP 14-24CH0252379802 MOBIMO HLDG 14-24DE000HLB1JW8 LB.HESS.-THR. E0514B/075DE000CZ45VB7 COBA 19/24 S.939FR0013142536 CARMILA 16-24FI4000391529 FINNLD 19/24US56585AAG76 MARATHON PETR. 14/24US548661DD67 LOWE'S COS 14/24USP58072AK83 INVERS. CMPC 14/24 REGSDE000SLB8015 LDSBK.SAAR IHS S.801US776743AH99 ROPER TECHN. 19/24USU12214AD13 MAUSER P.S.H. 17/25 REGSUS758940AB60 REGIONS FINANCIAL 2024XS1109744778 TRANSURBAN FIN.CO. 14/24XS1109753175 DT.A.U.AERZTEBK.MTH 14/24XS1550135831 CREDIT AGR. 17/24 MTNXS1550149204 ENEL FIN.INTL 17/24 MTNXS1109950755 CLOVERIE 14/24 MTN