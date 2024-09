Erfurt (ots) -Nach einem Unglück entdeckt der schüchterne Teenager Chester einen Freizeitpark, in dem Kinder und Jugendliche ihr Unwesen treiben. Schnell stellt sich heraus, dass mit dem "Crazy Fun Park" (BR) etwas nicht stimmt. Ab 14. September 2024, jeweils samstags um 20:10 Uhr, wird das Geheimnis des Parks bei KiKA gelüftet. Auf kika.de und im KiKA-Player ist die zehnteilige Serie nach Ausstrahlung abrufbar.Die australische Produktion wurde von Werner Film Productions unter der Regie von Nicholas Verso und Sarah Hickey umgesetzt und konnte bereits Auszeichnungen wie den Logi Award 2023 und den Prix Jeunesse International 2024 gewinnen. Für den Bayerischen Rundfunk verantwortet Birgitta Kaßeckert die Redaktion."Crazy Fun Park" ist eine Comedy-Grusel-Serie für Kinder ab zehn Jahren, in der es um Trauer und Verlust, aber auch um das Gefühlschaos des Erwachsenwerdens geht. Authentisch und altersgerecht werden diese Themen inszeniert und es wird gezeigt, wie Freundschaft in Erinnerungen weiterleben kann.Zum Inhalt: Chester träumt davon, das Leben weit weg von den Grenzen seiner langweiligen Kleinstadt zu genießen. Aber allmählich glaubt er, dass sein größtes Hindernis auf dem Weg dorthin nicht seine eigene Unzulänglichkeit ist, sondern sein bester Freund Mapplethorpe. Einst waren die beiden Jungen unzertrennlich, bis Mapplethorpe bei einem tragischen Unfall in einem verlassenen Vergnügungspark ums Leben kam. Als Chester in Trauer den Crazy Fun Park bei Nacht aufsucht, entdeckt er, dass die Seele seines Kumpels weiterlebt. Mapplethorpe wohnt im Crazy Fun Park, einer Unterwelt mit vielen anderen untoten Kindern. Als die beiden Freunde entdecken, dass sie zwischen der Welt der Toten und der realen Welt hin und her reisen können, merken sie, wie wichtig es ist, die Ordnung zwischen den Welten aufrechtzuerhalten.Weitere Informationen sowie Preview-Folgen finden Sie unter kommunikation.kika.de.Pressekontakt:Der Kinderkanal von ARD und ZDFUnternehmenskommunikationGothaer Straße 3699094 ErfurtTelefon: +49 361.218-1827E-Mail: kommunikation@kika.dekommunikation.kika.deOriginal-Content von: KiKA - Der Kinderkanal ARD/ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6535/5861988