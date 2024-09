EQS-News: Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis/Halbjahresbericht

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024



11.09.2024 / 09:00 CET/CEST

Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe veröffentlicht Halbjahreszahlen 2024 Positive Umsatzentwicklung führt zu höherem EBITDA

Neue Sorten und neues Design bei vielen Marken als Erfolgsfaktor

Umsatz- und Ergebnisprognose bestätigt

Bad Teinach-Zavelstein, 11. September 2024 - Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA (ISIN DE0006614001; DE0006614035) hat heute ihren Zwischenbericht für das erste Halbjahr 2024 veröffentlicht. Der Bruttoumsatz im Konzern konnte im Berichtszeitraum trotz widriger Witterungsverhältnisse um 5,1 Mio. EUR respektive 6,0 % auf 90,1 Mio. EUR gesteigert werden. Die größten Wachstumstreiber waren insbesondere die Marken Teinacher und Cocktail Plant. Im Mineralwasser-Segment fiel der Umsatzanstieg der Marke Teinacher mit 9,5 % erneut deutlich aus. Auch die stärker handelsorientierte Marke Krumbach konnte in den ersten sechs Monaten einen Umsatzanstieg von 6,9 % erzielen. Im Saft- und CSD-Segment wurde bei den Marken Vaihinger, Klindworth und Cocktail Plant ein Umsatzwachstum von 8,1 % erreicht. Aufgrund der positiven Umsatzentwicklung konnte trotz der weiterhin spürbaren Auswirkungen des erhöhten Preisniveaus bei Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffen, Energie und Logistik ein EBITDA in Höhe von 8,0 Mio. EUR erwirtschaftet werden, das leicht über dem Vorjahresniveau (7,7 Mio. EUR) lag. "Das gesunde Absatzwachstum in unserem Markengeschäft hat zur guten Geschäftsentwicklung im ersten Halbjahr beigetragen. Trotz niederschlagsreicher Monate Mai und Juni konnten wir bei unseren Hauptmarken das dritte Jahr in Folge Umsatzanstiege verzeichnen. Auch die Ertragssituation konnten wir trotz steigender Logistikkosten und stark verteuertem Orangensaftkonzentrat verbessern. Neue Sorten und neues Design bei vielen unserer Marken haben zu diesem Erfolg sicherlich beigetragen", kommentiert Andreas Gaupp Geschäftsführer Karlsberg International Getränkemanagement GmbH, persönlich haftende Gesellschafterin der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA. Vor dem Hintergrund der Geschäftsentwicklung in den ersten sechs Monaten und unter Berücksichtigung aktueller Einschätzungen für das zweite Halbjahr bestätigt die Geschäftsführung ihre bisherige Prognose für das Gesamtjahr. Durch weiteres Wachstum des Markengeschäftes wird für die gesamte Mineralbrunnen Überkingen-Teinach-Gruppe im Geschäftsjahr 2024 ein im Vergleich zum Vorjahr leichter Anstieg der Umsatzerlöse erwartet. Unter Berücksichtigung des weiterhin hohen Preisniveaus bei Rohstoffen, Energie und in der Logistik geht die Geschäftsführung davon aus, dass das EBITDA leicht über dem Niveau des Vorjahres liegen wird. Der Halbjahresbericht 2024 der Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA steht ab heute auf der Webseite der Gesellschaft unter www.mineralbrunnen-kgaa.de zur Verfügung. Über die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA Die Mineralbrunnen Überkingen-Teinach GmbH & Co. KGaA, gegründet 1923 in der Rechtsform der Aktiengesellschaft, ist ein börsennotiertes Markenunternehmen im alkoholfreien Getränkemarkt mit Sitz in Bad Teinach-Zavelstein/Baden-Württemberg. Aufbauend auf starken Regionalmarken in Süd- und Südwestdeutschland (Teinacher, Krumbach, Hirschquelle u.a.) und nationalen Marken (afri, Bluna, Vaihinger, Klindworth, Cocktail Plant u.a.) bietet der Konzern als klassischer Markenanbieter im gehobenen Preissegment ein breites Marken- und Produktportfolio in den Bereichen Mineral und Heilwasser, Erfrischungs- und Süßgetränke sowie fruchthaltige Getränke und Fertigcocktails an. Weitere Informationen unter www.mineralbrunnen-kgaa.de . Kontakt Public Relations Investor Relations: Petra Huffer Michelle Pink T: +49 (0)6841 105-803 T: +49 (0)6841 105-253

E: investor.relations@mineralbrunnen-kgaa.de





