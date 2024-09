Die Partnerschaft zielt darauf ab, verbesserte regulatorische Kontrollen und Sicherheit für institutionelle Kunden weltweit zu schaffen

Crystal Intelligence, ein führendes Unternehmen im Bereich Compliance und Risikomanagement für digitale Vermögenswerte, hat sich mit Clear Junction, einem globalen Anbieter von Korrespondenzkonten, zusammengetan, um die aufsichtsrechtlichen Kontrollen und die Sicherheit für seine Transaktionen mit digitalen Vermögenswerten zu stärken. Im Rahmen dieser Partnerschaft wird Crystal seine fortschrittliche Blockchain-Analyse und Compliance-Technologie in das strenge Risikomanagement von Clear Junction integrieren, um die Sicherheitsmaßnahmen für seine institutionellen Kunden weltweit weiter zu verbessern.

Dima Kats, CEO von Clear Junction, erklärte: "Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Crystal, einem der Branchenführer bei der Einhaltung von Vorschriften für digitale Vermögenswerte. Wir bei Clear Junction sind bestrebt, kontinuierlich in unsere Risikomanagement-Protokolle zu investieren und diese zu stärken, um ein Höchstmaß an Sicherheit und die Einhaltung gesetzlicher Vorschriften für unsere Geschäftstätigkeit zu gewährleisten."

Clear Junction ist bestrebt, seine Transaktionsprüfungsprotokolle mit den besten Praktiken der Branche in Einklang zu bringen. Crystal freut sich über die Möglichkeit, Clear Junction bei der Einhaltung von Richtlinien und bei der Betrugsprävention weiter zu unterstützen, während das Unternehmen daran arbeitet, die von den Aufsichtsbehörden auf der ganzen Welt auferlegten Richtlinien und Maßnahmen zu übertreffen.

"Der Bedarf an sicheren und effizienten Onchain-Transferdiensten im Bereich der digitalen Vermögenswerte war noch nie so groß wie heute. Durch die Integration der hochmodernen Compliance-Lösungen von Crystal in die Zahlungsinfrastruktur von Clear Junction ist das Unternehmen bestens gerüstet, um seine operative Sicherheit und sein Risikomanagement weiter zu verbessern und den wachsenden Anforderungen seiner globalen Kunden gerecht zu werden", sagte Navin Gupta, CEO von Crystal.

Crystal wurde außerdem eingeladen, am internen Schulungsprogramm von Clear Junction für die Mitarbeiter teilzunehmen, damit diese die Leistungsfähigkeit der Compliance-Technologie voll ausschöpfen können. Diese Initiative ist Teil der fortlaufenden Bemühungen von Crystal, seine fortschrittlichen Lösungen zur Risikobewertung digitaler Assets zu fördern und sicherzustellen, dass die Mitarbeiter gründlich geschult werden, um diese Tools zu optimieren und letztendlich bessere Ergebnisse für Compliance- und Risikomanagement-Teams im Bereich digitaler Assets zu erzielen.

Über Crystal

Crystal ist ein führendes Blockchain-Intelligence-Unternehmen, das Finanzinstitute, Strafverfolgungsbehörden und Aufsichtsbehörden mit Echtzeit-Blockchain-Analysen, Ermittlungs- und Compliance-Lösungen versorgt. Crystal wurde 2018 von Bitfury gegründet und hilft Finanzinstituten bei der effizienten Einhaltung der globalen Anti-Geldwäsche-Vorschriften. Ermittler und Behörden nutzen die Spitzentechnologie und die einzigartigen Echtzeitinformationen von Crystal, um Krypto-Ermittlungen zu lösen. Verfügbar als kostenloser Blockchain-Explorer, SaaS oder API.

