Um Apple-Mobilgeräte innerhalb deutscher Behörden zu sichern, wurde Ivanti in das Zertifizierungsprogramm des BSI für Ivanti EPMM aufgenommen.

Ivanti, das Technologieunternehmen, das Barrieren zwischen IT und Sicherheit abbaut, damit sicheres Arbeiten überall möglich ist, wurde in das Zertifizierungsprogramm des Bundesamts für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) für Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM) auf Apple® iNDIGO-Geräten (iOS Native Devices in Government Operations) aufgenommen. Um Apple-Mobilgeräte in deutschen Behörden zu sichern, hat das BSI eine Zertifizierungs-ID (BSI-DSZ-CC-1241) für diese Initiative ausgestellt.

Mit der zunehmenden Komplexität der Bedrohungslandschaft und der Weiterentwicklung der Taktiken von Bedrohungsakteuren war Endpoint-Sicherheit und -Management für IT-Mitarbeiter und Beschäftigte noch nie so wichtig wie derzeit. Das BSI fordert, dass Apple iNDIGO-Geräte den höchsten Sicherheitsstandards für den Umgang mit klassifizierten Informationen entsprechen. Indem das BSI die Verwendung von Ivanti EPMM mit iNDIGO-Geräten genehmigt, wird der Einsatz der Software in Behörden mit Verschlusssachen möglich.

"Wir freuen uns, eines der ersten Unternehmen zu sein, das die Zulassung für das BSI-Zertifizierungsprogramm mit Apple iNDIGO erhält. Wir bieten sichere, vertrauliche und effiziente Kommunikationsmittel für deutsche Behörden", sagt Günter Mayer, Vice President von Carrier International bei Ivanti. "Wir haben den Anspruch an uns selbst gestellt, jede Phase unserer Prozesse und jedes Produkt kritisch zu überprüfen, um den höchsten Schutz für unsere Kunden zu gewährleisten. Durch den Beginn des Zertifizierungsprozesses für EPMM helfen wir deutschen Behörden, Zugang zu einem All-in-One-Endpoint-Management-System zu erhalten, das der IT volle Transparenz und Kontrolle gibt, um behördlich genutzte mobile Apple-Geräte zu sichern, zu überwachen und über den gesamten Lebenszyklus hinweg zu verwalten."

Mit dieser Freigabe setzt Ivanti sein Engagement fort, das eigene Sicherheitskonzept grundlegend zu transformieren und die allgemeine Sicherheitslage seines Produktportfolios zu stärken. Ivanti setzt dabei seine Pläne um, Sicherheitsinitiativen zu beschleunigen und verbesserte Praktiken zu implementieren. Ziel ist es, Kunden aus dem Behördenumfeld vor Angreifern zu schützen und damit gegen zukünftige Bedrohungen zu wappnen, um so das Arbeiten überall sicherer zu machen.

Weitere Informationen finden Sie unter Ivanti Endpoint Manager Mobile (EPMM).

