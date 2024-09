Der BlackRock Throgmorton Trust plc verzeichnet bedeutende Veränderungen in seiner Aktienstruktur. Das Unternehmen hat kürzlich 75.000 eigene Stammaktien zu einem Durchschnittspreis von 610,36 Pence pro Aktie zurückgekauft, die nun in der Schatzkammer gehalten werden. Nach Abwicklung dieses Kaufs wird das ausgegebene Aktienkapital der Gesellschaft 89.996.864 Stammaktien betragen, wobei 13.213.000 Aktien in der Schatzkammer verbleiben. Diese Maßnahme führt zu einer Neuberechnung der Stimmrechte, was für Anleger von großer Bedeutung ist.

Auswirkungen auf Nettoinventarwert und Stimmrechte

Der unbereinigte Nettoinventarwert des Trusts belief sich zum 9. September 2024 auf 670,80 Pence pro Aktie, basierend auf dem Kapital ohne Berücksichtigung der laufenden Erträge. Unter Einbeziehung der Erträge des laufenden Jahres stieg dieser Wert auf 681,41 Pence. Infolge der [...]

Hier weiterlesen