Pressemitteilung Wels, 11. September 2024 Mit Vollgas in die Zukunft: KTM AG begrüßt die nächste Generation von Lehrlingen



56 neue Lehrlinge im Unternehmen

Derzeit 216 junge Mitarbeiter in einer Lehre bei KTM, davon 12 in einer dualen Ausbildung

Bewerbungsphase für das Jahr 2025 hat bereits begonnen Die KTM AG, einer der führenden Motorradhersteller Europas, hat einen bedeutenden Meilenstein in der Förderung junger Talente erreicht. Mit Beginn des neuen Ausbildungsjahres im September konnte das Unternehmen 56 Lehrlinge begrüßen. Aktuell absolvieren insgesamt rund 210 junge Menschen eine Lehre bei KTM. Sie wurden aus einem beeindruckenden Pool von 930 Bewerbern ausgewählt. Die neuen Lehrlinge konnten beim "Orange Future Day" - einem von KTM maßgeschneiderten Rekrutierungsprozess - sich durch ihre Fähigkeiten, ihr handwerkliches Geschick und ihrer Persönlichkeit qualifizieren. Ausgestattet mit KTM-Outfits und einer inspirierenden "Ready to Race"-Einstellung, haben die Lehrlinge ihr Onboarding in der ersten Septemberwoche absolviert. Nach einer umfassenden Einführung in die Rahmenbedingungen ihrer Ausbildung, lernten sie die breite Produktpalette des Unternehmens kennen und tauchten in die vielfältige Welt von KTM ein. Die vom Unternehmen angebotenen Zusatzleistungen umfassen neben kostenloser Unterkunft mit Teilverpflegung und pädagogischer Betreuung auch die Möglichkeit, Vorbereitungskurse für die "Lehre mit Matura" direkt im Unternehmen und größtenteils während der Arbeitszeit zu besuchen. Ein besonderes Highlight ist die Chance auf einen Auslandsaufenthalt in einer der weltweiten Niederlassungen der PIERER Mobility AG. "Wir stellen dabei fest, dass wir vermehrt Bewerbungen auch aus dem Ausland erhalten, zunehmend insbesondere von jungen Menschen, die nach der Matura in verkürzter Ausbildungszeit eine duale Berufsausbildung starten möchten", so Christian Windpassinger, Leiter der Lehrlingsausbildung in der KTM AG. Besonders beliebt sind Lehrberufe, wie beispielsweise die Kraftfahrzeugtechnik (Motorradtechnik), Mediendesign und Berufsfotografie, Mechatronik (Schwerpunkt Automatisierungstechnik). "Ich freue mich über das große Interesse an einer Lehre in unserem Unternehmen und darf so viele junge, hoch motivierte und talentierte Nachwuchskräfte willkommen heißen. In der KTM AG wird die Ausbildung junger Talente großgeschrieben. Sie lernen bei uns schon früh, Verantwortung zu übernehmen. Umso wichtiger ist es, ihnen daher auch innovative und attraktive Ausbildungskonzepte zu eröffnen. Nach erfolgreichem Lehrabschluss bieten wir engagierten Lehrlingen eine Übernahmegarantie. Es stehen ihnen nach dieser anspruchsvollen und gezielten Ausbildung alle Türen offen," so Stefan Pierer, CEO der KTM AG. "Wer erstmals zur Lehrabschlussprüfung antritt und mit gutem oder ausgezeichnetem Erfolg abschließt, hat zudem die Chance auf ein eigenes Motorrad." Für alle, die sich in Zukunft für eine Lehre bei KTM AG interessieren, ist die Bewerbungsphase für das Jahr 2025 bereits eröffnet. Weitere Informationen und Details gibt es unter https://career.ktm.com . Die Bewerbungsfrist endet am 28. Februar 2025. Über PIERER Mobility Die PIERER Mobility AG ist die Holdinggesellschaft der KTM AG, einem der führenden Motorradhersteller Europas. Mit dem Fokus auf das Premiumsegment vereint das Unternehmen die Marken KTM, GASGAS, Husqvarna und MV Agusta unter einem Dach. Zum Premium-Markensortiment zählen auch die Hochleistungskomponenten der Marke WP und die speziellen KTM X-BOW Hochleistungssportwagen. Husqvarna und GASGAS Elektrofahrräder sowie Fahrräder der Marke Felt komplementieren das Zweiradsortiment von PIERER Mobility. Für weitere Informationen: PIERER Mobility AG Corporate Communications Mag. Elisabeth Gritzner Edisonstraße 1 A-4600 Wels

