Zahl der Insolvenzen steigt im August um 10,7 Prozent

Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen in Deutschland ist nach vorläufigen Angaben des Statistischen Bundesamtes (Destatis) im August um 10,7 Prozent gegenüber dem Vorjahresmonat gestiegen. Mit Ausnahme des Juni 2024 (6,3 Prozent) liegt die Zuwachsrate damit seit Juni 2023 im zweistelligen Bereich. Im ersten Halbjahr 2024 meldeten die Amtsgerichte nach endgültigen Ergebnissen 10.702 beantragte Unternehmensinsolvenzen. Das waren 24,9 Prozent mehr als im ersten Halbjahr 2023.

Beherbergungsbetriebe verbuchen im Juli mehr Übernachtungen

Die Beherbergungsbetriebe in Deutschland haben im Juli 57,5 Millionen Übernachtungen in- und ausländischer Gäste verbucht. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) mitteilte, waren das 1,0 Prozent weniger als im Vorjahresmonat. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Ausland stieg im Juli gegenüber dem Vorjahresmonat um 4,5 Prozent auf 10,7 Millionen. Die Zahl der Übernachtungen von Gästen aus dem Inland lag bei 46,8 Millionen und damit um 0,3 Prozent höher als im Vorjahresmonat.

Ifo-Institut: Verbessertes Geschäftsklima in der chemischen Industrie

In der chemischen Industrie ist das Geschäftsklima nach Angaben des Ifo-Instituts im August überraschend gestiegen. Laut einer Umfrage stieg der Index auf minus 5,6 Punkte, nach minus 9,8 Punkten im Juli. Zwar blieben die Geschäftserwartungen mit minus 12,1 Punkten verhalten. Die aktuelle Geschäftslage beurteilten die Unternehmen jedoch im August mit plus 1,2 Punkten deutlich positiver als im Juli mit minus 8,6 Punkten.

Niedersachsen fordert Mix an Kaufanreizen für E-Autos

Das Land Niedersachsen spricht sich für eine Reihe neuer Kaufanreize für Elektroautos aus. "Ob Kaufprämie, vergünstigte Leasingkonditionen im privaten und im Flottenabsatz, verbesserte Abschreibungsbedingungen oder Steuererleichterungen - wir brauchen jetzt einen ganzen Mix an zusätzlichen Anreizen und damit einen kraftvollen Schub in die richtige Richtung", schrieb der niedersächsische Wirtschafts- und Verkehrsminister Olaf Lies (SPD) in einem Beitrag für den Tagesspiegel.

Trump and Harris liefern sich hitzigen Schlagabtausch

US-Vizepräsidentin Kamala Harris hat den früheren Präsidenten Donald Trump in der ersten Debatte im Kampf ums Weiße Haus in die Defensive gedrängt. Sie provozierte ihn mit der Größe der Menschenmenge bei seinen Kundgebungen und mit seinen strafrechtlichen Verurteilungen. Die Debatte in Philadelphia fand nach Wochen des Streits um die Regeln statt, die noch vor dem Ausstieg von Joe Biden aus dem Rennen festgelegt worden waren. Biden war kurz nach einer TV-Debatte im Juni ausgestiegen und hat die Kandidatur der Demokraten Harris überlassen.

