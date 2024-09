EQS-News: MC Services AG / Schlagwort(e): Personalie

MC Services AG erweitert Vorstand und beruft Katja Arnold zum neuen Mitglied



11.09.2024 / 09:30 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





MC Services AG erweitert Vorstand und beruft Katja Arnold zum neuen Mitglied München und Düsseldorf, 11. September 2024: Die MC Services AG, eine führende internationale Public- und Investor-Relations-Agentur und Spezialist für die Life-Sciences- und Healthcare-Branche, hat Katja Arnold zum neuen Vorstandsmitglied berufen. Sie verstärkt damit die bisherige Führungsspitze, bestehend aus dem Agenturgründer Raimund Gabriel und Anne Hennecke, Partnerin und Vorstandsmitglied. Katja Arnold ist seit 2013 bei MC Services tätig; sie wurde 2014 Partner und führt seit 2016 den Standort München als Managing Director. Sie ist Certified Investor Relations Officer (CIRO) und Expertin für strategische sowie Finanz- und Unternehmenskommunikation. Katja arbeitet seit über 25 Jahren für Unternehmen aus dem Gesundheitswesen, insbesondere Biotechnologie, Medizintechnik und Diagnostik sowie für Venture-Capital-Firmen. Sie verfügt über eine breite in-house Expertise aus ihrer Tätigkeit in unterschiedlichen börsennotierten Unternehmen und viele Jahre Beratungserfahrung auf Agenturseite für private sowie an der Nasdaq oder Euronext gelistete Kunden. Katja hat eine Vielzahl von Unternehmensfinanzierungen, M&A-Transaktionen, Lizenzverträge sowie alle Phasen der biopharmazeutischen Produktentwicklung und Markteinführungen kommunikativ betreut. Weitere Schwerpunkte ihrer Arbeit sind C-Level und Unternehmens-Positionierungen, Managementwechsel und Krisenkommunikation. Sie studierte Business Administration an der Technischen Universität Dresden und arbeitete u.a. für die Treuhandanstalt, Marseille Kliniken, Zapf Creation, CAT Consultants (heute Silvester Group) und WILEX (heute Heidelberg Pharma). "Wir freuen uns Katja nun auch im Vorstand einzubinden. Sie hat in den vergangenen 11 Jahren mit großem Einsatz das Wachstum von MC Services am Standort in München verantwortet und mit ihrem leistungsstarken Team ein Portfolio innovativer Life-Science-Kunden aufgebaut und strategisch beraten. Wir sind sehr froh, ihre langjährige Erfahrung und ihr großes Know-how in unserem Unternehmen zu wissen", so Raimund Gabriel, Gründer und Vorstand. "Ich bin sehr stolz auf unsere Agentur und besonders auf unser multidisziplinäres und internationales Team, das mit großer Expertise und viel Engagement wichtige Aufgabenstellungen und kritische Themen unserer Kunden bearbeitet. Es macht mir immer noch großen Spaß, mit unseren langjährigen Medienkontakten der Life-Science-Branche einen hohen Stellenwert in der Öffentlichkeit zu sichern und im Kapitalmarkt bei der Finanzierung unserer Kunden zu unterstützen", ergänzte Katja Arnold, Partner und Vorstand. Über MC Services AG MC Services AG ist eine internationale Public-Relations- und Investor-Relations-Agentur, die sich auf die Kommunikation im Bereich Life Sciences und Healthcare spezialisiert hat. Seit 25 Jahren entwickelt das Unternehmen mit seinem erfahrenen und versierten Team aus Wissenschafts-, Finanz-, Kommunikations- und Medienexperten Kommunikationsstrategien, die es zu einer führenden Life-Science-Agentur in Europa gemacht haben. Zu den langjährigen Kunden von MC Services gehören internationale börsennotierte und private Unternehmen sowie Risikokapitalgeber und Investmentfirmen. Als Bindeglied zwischen der Gesundheitsbranche und den Finanzmärkten bietet MC Services umfassende Dienstleistungen in den Bereichen Public Relations, Investor Relations und Finanztransaktionen. MC Services hat rund 40 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und ist an den Standorten München, Düsseldorf, Berlin, London und Boston vertreten. www.mc-services.eu

Kontakt

Raimund Gabriel

MC Services AG

T.: +49 89-210228-0

E-Mail: raimund.gabriel@mc-services.eu



11.09.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com