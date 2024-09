Köln (ots) -Das "Verräter"-Schloss öffnet wieder seine Tore! Ab Donnerstag, 10. Oktober empfängt Moderatorin Sonja Zietlow erneut eine erlesene Prominenten-Riege auf ihrem geheimnisvollen Anwesen, um ein Spiel zu spielen. Ein Spiel wie kein anderes. Ein mörderisches Spiel. Jetzt stehen die ersten der insgesamt 16 Spieler fest: die Influencerinnen und Ex-"Bachelorettes" Gerda Lewis (31, über 1 Mio. Instagram-Follower) und Jessica Haller (34, über 950k Instagram-Follower) sowie Schauspieler und TikTok-Star Helge Mark (30, über 1,3 Mio. Follower).Aus wem macht das Spiel einen Lügner, Verräter und sogar Mörder? Wer wird gewinnen: Wahrheit oder Lüge, Loyale oder Verräter? Die Prominenten stehen vor einer aufregenden und herausfordernden Zeit, in der sie ihr wahres Gesicht verstecken müssen, um das Spiel zu überleben und den Silberschatz im Wert von bis zu 50.000 Euro zu gewinnen. Welche weiteren Geheimnisse werden im Schloss gelüftet? All das sehen die Zuschauer im Halloween-Special von "Die Verräter - Vertraue Niemandem!"Außerdem gibt es noch eine weitere Überraschung: Auch RTL zeigt die erste Folge von "Die Verräter - Vertraue Niemandem! Halloween-Special" am Donnerstag, 10. Oktober um 20:15 Uhr. Auf RTL+ sind zeitgleich die ersten beiden Folgen abrufbar. Danach gibt es wöchentlich immer eine neue Folge der achtteiligen Staffel exklusiv auf RTL+ zu sehen."Die Verräter" ist eine Produktion der All3Media Tochter Tower Productions im Auftrag von RTL.+ + + Bildmaterial und weitere Infos in der Pressemappe im Media Hub (https://media.rtl.com/pressemappe/Die-Verraeter-Vertraue-Niemandem-Halloween-Special/) + + +Pressekontakt:Katrin BechtoldtKommunikation RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deErnst RudolfKommunikation RTL Deutschlandkommunikation@rtl.deOriginal-Content von: RTL+, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/133584/5862053