Frankfurt am Main (ots) -Kaffee ist das beliebteste Getränk der Deutschen.[1] Gerade deshalb gestaltet der Marktführer für pflanzliche Alternativen[2] das zweite Halbjahr 2024 unter dem Motto: "Mach deinen Kaffee pflantastisch lecker!" Bei der neuen Kampagne steht besonders die beliebte Barista-Range der Marke im Rampenlicht: Mit dem Launch von zwei neuen Geschmacksrichtungen und einer begleitenden, reichweitenstarken digitalen Kampagne steht das Thema Kaffee im Fokus. Besondere Highlights der Aktivierung sind ein mobiler "Alpro Coffee Truck", der in mehreren deutschen Städten tourt, sowie ein extra angefertigtes Mural in der Hauptstadt Berlin zu den Alpro Barista Spezialitäten.Alpro bietet bereits seit 2019 eine breite Reihe an Barista-Produkten, die verschiedene Geschmäcker und Vorlieben bedient. Im Mittelpunkt dieser Markenkampagne stehen dabei der beliebte Klassiker Alpro Barista Hafer sowie Alpro Barista This is not M*lk und die neuen Geschmacksrichtungen in der Barista-Range: Karamell und Vanille.- Alpro Barista Hafer zeichnet sich besonders durch seine fantastische Aufschäumbarkeit aus, ist ohne Zuckerzusatz und glänzt mit einer Weiterempfehlungsrate der Konsument*innen von 97 Prozent.[3] Erhältlich ist es ab September neben der 1 Liter Größe auch im handlichen 500 ml Format und dem UVP von 1,59 EUR.- Seit April gibt es die beliebte Alpro This is Not M*lk auch als Barista-Variante. Die "This Is Not"-Range begeistert Konsument*innen schon lange aufgrund ihres Milch-ähnlichen Geschmacks und ist im 1-Liter-Format und einem UVP von 2,89 EUR im Regal zu finden.- Ebenfalls neu in der Kategorie und ein Highlight im Sortiment: die ersten Alpro Barista Produkte mit Geschmack auf dem deutschen Markt. Orientiert an aktuellen Kaffeetrends und den Vorlieben der Konsument*innen sorgt der Innovationstreiber Alpro mit diesen beiden Neuheiten in Vanille- oder Karamellgeschmack nun für das Coffeeshop-Feeling für zu Hause. Die beiden Neuheiten sind ebenfalls ab September in der 750 ml Größe zum UVP von 2,89 EUR erhältlich."Wir freuen uns, mit Alpro pflantastisch leckeren Kaffeegenuss zu feiern und die fantastische Aufschäumbarkeit und die Verwendung unserer Produkte im Kaffee zeigen zu können", betont Christine Borghardt, Category Director Plant Based D-A-CH bei Danone. "Mit unserer Barista-Range werden wir den Rest des Jahres verstärkt all diejenigen begeistern, die ihre eigenen Kaffeekreationen zu Hause schaffen und verschiedene Geschmacksrichtungen ausprobieren möchten. Gleichzeitig holen wir mit neuen Probiergrößen und trendigen Produkten wie dem Barista Vanille- oder Karamellgeschmack auch Konsument*innen ab, die pflanzlichen Produkten noch zögerlich gegenüberstehen. Mit unseren Innovationen können wir die flexitarische Ernährungsweise so vielen Menschen wie möglich näherbringen und für mehr Aufklärung in diesem Bereich sorgen. Das ist eine besondere Herzensangelegenheit für uns."Die Markenkampagne startet im September, konzentriert sich vor allem auf digitale Plattformen und wird auch im Out-of-Home-Bereich präsent sein. Mit allen Maßnahmen sollen bis zu 341 Millionen Bruttokontakte erreicht werden. Auch am Point of Sale werden Kund*innen der Alpro Barista Range begegnen: Unter anderem wird es ein attraktives Gewinnspiel mit den Partnern Rocket Espresso Milano und WMF für Kaffee- und pflanzliche Milchschaum-Liebhaber*innen geben.Die Alpro Klassiker Barista Hafer und This Is Not M*lk 3,5 % sind ab sofort in der praktischen 500 ml Probiergröße mit einem UVP von 1,59 EUR im deutschen Lebensmitteleinzelhandel erhältlich. Die neuen Barista Heroes in den Geschmackssorten Vanille und Karamell werden ab September im 750 ml Format mit dem UVP von 2,89 EUR in den Regalen zu finden sein. Weitere Informationen zur Kampagne "Mach Deinen Kaffee pflantastisch lecker!" und den Produkten sowie zahlreiche Rezepte finden Sie unter www.alpro.com.Über Alpro:Alpro ist Pionier für pflanzliche Nahrungsmittel sowie Getränke und stellt seit über 40 Jahren pflanzliche Drinks, Joghurtalternativen, Kochcrémes und Desserts her - auf Basis von zum Beispiel Sojabohnen, Mandeln oder Hafer. Alpro gehört zum Lebensmittelhersteller Danone und hat drei Produktionsanlagen in Belgien, Frankreich und dem Vereinigten Königreich.Seit 1980 leistet Alpro Pionierarbeit mit dem Ziel, eine ausgewogenere Ernährung und einen nachhaltigeren Lebensstil voranzutreiben. [1] https://www.tagesschau.de/wirtschaft/verbraucher/kaffeekonsum-deutschland-rekord-101.html[2] Nielsen I MAT August 2023 I Pflanzliche Milchalternativen I Umsatz in M EUR I LEH+DM[3] YouGov, Mai 2022. Befragte: 9.879