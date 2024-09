News von Trading-Treff.de Teil 2 Zum Wirtschaftskalender zu den US-Quartalszahlen13:00 US: MBA-Hypothekenanträge Vorwoche14:30 US: Verbraucherpreise August M/M 0,2% n. 0,2%14:30 US: Verbraucherpreise Kernrate M/M 0,2% n. 0,2% 14:30 US: Verbraucherpreise August Y/Y 2,5% n. 2,9% Volume Profile: VAL: 18479 VAH: 18283 POC: 18437 (FDAX +23)XDAX Close 17:30: 18301 FDAX Close 22:00: 18264Ich wünsche allen einen erfolgreichen HandelstagLegende: -> Erklärung ...

