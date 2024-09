VICTORIA, Seychellen, Sept. 11, 2024, die weltweit führende Kryptowährungsbörse und das weltweit führende Web3-Unternehmen, hat die dritte Ausgabe seines beliebten Trading-Wettbewerbs, dem TraderPro-Programm, gestartet. Nach zwei erfolgreich durchgeführten Ausgaben hat sich TraderPro als erstklassige Handelsplattform etabliert, die die Nutzer durchweg anspricht und viel positives Feedback erhält. Bitget TraderPro ist eine Trading-Challenge, der sowohl Lern- als auch reale Handelsmöglichkeiten bietet.

Teilnehmer beginnen den Handel mit einem Demokonto, mit dem sie ohne finanzielles Risiko experimentieren und üben können. Sobald sie bestimmte Meilensteine erreicht haben, können sie zum Live-Trading übergehen, bei dem Bitget ihnen finanzielle Unterstützung bietet, damit sie den Nervenkitzel echter Gewinne genießen können. Es handelt sich dabei um eine ideale Kombination aus Lernen und Wettbewerb, da die Trader die Möglichkeit haben, ihre Strategien zu verfeinern und nach Spitzengewinnen zu streben.

Nach Abschluss der Demo-Challenge können die Teilnehmer mit der 1:1-Finanzierungsunterstützung von Bitget zum Live-Trading übergehen. Qualifizierte Trader können Unterkonten für das Elite-Trading einrichten und so bei TraderPro Trader mit Elite-Status werden. Bitget wird ihre Investition (von 1.000 bis 5.000 USDT) verdoppeln, was es ihnen ermöglicht, größere Positionen auf allen Handelspaaren einzugehen. Mit dieser Unterstützung können die Trader höhere Gewinne anstreben und gleichzeitig das persönliche Risiko minimieren. Die maximale Hebelwirkung bleibt in Phase 2 auf das 20-Fache begrenzt.

Als Thema für diese Saison hat TraderPro die "New Funding Power-Up to $10,000 & MEME Coin Challenge" ins Leben gerufen, um Krypto-Nutzern zu helfen, das Handeln zu üben und Anreize für ihre Bemühungen zu erhalten. Die Wettbewerbsphase wird etwa dreißig Tage lang, vom 9. September bis Oktober 2024, laufen, wobei ehrgeizige Ziele gesetzt wurden, um die Beteiligung und das Engagement der Nutzer zu fördern. Das Programm zielt darauf ab, 500 Teilnehmer in Bitget-Elite-Trader zu verwandeln und die VIP-Handelsgemeinschaft weiter zu stärken.

Um Transparenz zu gewährleisten und Vertrauen zu schaffen, wird Bitget täglich Berichte über die Handelsleistung zur Verfügung stellen und in Echtzeit über die Fortschritte und Ergebnisse des Wettbewerbs informieren. Mit dieser Funktion sollen die Teilnehmer während der gesamten Veranstaltung informiert und eingebunden werden.

Aufbauend auf dem Erfolg der vorangegangenen Ausgaben, in denen die Teilnehmerzahl um 107 % und die Zahl der Empfehlungen um 73 % von Ausgabe 1 zu Ausgabe 2 gestiegen ist, ist Bitget bestrebt, den Status von TraderPro innerhalb der Trading-Community weiter zu erhöhen. Die Einführung umfassender Werbestrategien, einschließlich der Zusammenarbeit mit wichtigen Meinungsführern (Key Opinion Leaders, KOLs) und Plänen für das Engagement in der Gemeinschaft, zeigt das Engagement von Bitget, seine führende Position in der Branche zu behaupten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die dritte Ausgabe von TraderPro sowohl für Anfänger als auch für erfahrene Trader eine spannende und lohnende Erfahrung sein wird. Mit der Möglichkeit, bis zu 10.000 USD an Fördergeldern zu gewinnen, werden die Teilnehmer ermutigt, sich frühzeitig zu registrieren und die Angebote des Programms in vollem Umfang zu nutzen.

Weitere Informationen über TraderPro erhalten Sie hier.

Über Bitget

Bitget wurde 2018 gegründet und ist die weltweit führende Kryptowährungsbörse und Web3-Firma. Mit über 25 Millionen Nutzern in mehr als 100 Ländern und Regionen hat sich die Bitget-Börse der Unterstützung von Nutzern verschrieben, die mit ihrer innovativen Copy-Trading-Funktion und anderen Handelslösungen intelligenter handeln möchten. Das ehemals unter dem Namen BitKeep firmierende Bitget Wallet ist eine erstklassige Multichain-Krypto-Wallet, die eine Reihe umfassender Web3-Lösungen und -Funktionen, darunter Wallet-Funktionen, Swap, NFT Marketplace, DApp-Browser und mehr, bietet. Durch die Zusammenarbeit mit renommierten Partnern wie dem legendären argentinischen Fußballspieler Lionel Messi und den türkischen Nationalsportlern Buse Tosun Çavusoglu (Weltmeister im Ringen), Samet Gümüs (Goldmedaillengewinner im Boxen) und Ilkin Aydin (Volleyball-Nationalmannschaft) inspiriert Bitget Menschen zur Nutzung von Kryptowährungen.

Risikowarnung: Die Preise für digitale Vermögenswerte können schwanken und Preisvolatilität unterliegen. Investieren Sie nur das, was Sie sich leisten können, zu verlieren. Der Wert Ihrer Anlage kann beeinträchtigt werden, und es ist möglich, dass Sie Ihre finanziellen Ziele nicht erreichen oder Ihren Kapitaleinsatz nicht zurückerhalten können. Sie sollten immer eine unabhängige Finanzberatung in Anspruch nehmen und Ihre eigene finanzielle Erfahrung und finanzielle Leistungsfähigkeit berücksichtigen. Die Ergebnisse der Vergangenheit sind kein verlässlicher Maßstab für künftige Ergebnisse. Bitget haftet nicht für etwaige Verluste, die Sie erleiden. Nichts in dieser Pressemitteilung ist als Finanzberatung zu verstehen. Weitere Informationen finden Sie in unseren Nutzungsbedingungen.

