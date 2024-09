München (ots) -Informant - Angst über der Stadt (NDR/ARD Degeto/NRK/arte)Thriller-Serie (6 x 45 Min.)Ab 11. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 16. und 17. Oktober 2024 | ab 20:15 Uhr | Das ErsteHinweise auf einen möglichen Anschlag auf die Hamburger Elbphilharmonie versetzen die Polizeibehörden in Alarmbereitschaft und lösen im Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung eine Kette von Ereignissen aus, die eine Katastrophe überhaupt erst möglich machen. Im Mittelpunkt: LKA-Mann Gabriel Bach (Jürgen Vogel), der die Kontakte zu Informanten aus der breiten migrantischen Community hält. Doch zurückliegende Ereignisse lassen die Führungsstellen an ihm zweifeln - sie stellen ihm die aufstrebende BKA-Beamtin Holly Valentin (Elisa Schlott) zur Seite. Eine erste heiße Spur droht schnell zu erkalten, als ein Informant tot aufgefunden wird. Aus der Not heraus rekrutieren Gabriel und Holly den unbescholtenen Raza Shaheen (Ivar Wafaei), der zwar den Toten flüchtig kannte, mit Terror, IS oder organisierter Kriminalität nichts zu tun hat. Obwohl seine Familie in Probleme verwickelt wird, muss Raza feststellen, dass er wider Willen Blut leckt: Er wird selbst zum wichtigsten Informanten in einem undurchsichtigen Spiel.Schwarze Früchte (ARD Degeto)Dramedy-Serie (6 x 45 Min.)Ab 18. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 18. Oktober 2024 | 23 Uhr | ONELalo (Lamin Leroy Gibba) ist Schwarz, queer und Mitte zwanzig. Als er vom plötzlichen Tod seines Vaters aus der Bahn geworfen wird, versucht er mit überstürztem Tatendrang seinen Verlust zu verdrängen - was nicht nur sein eigenes Leben aus den Fugen geraten lässt, sondern auch die Leben seiner engsten Vertrauten. Allen voran seine beste Freundin Karla (Melodie Simina), die ihre Karriereziele in der Finanzwelt erreicht hat, sich aber zunehmend erschöpft und einsam fühlt. Gemeinsam navigieren Lalo und Karla durch die Irrungen und Wirrungen des Erwachsenwerdens, zwischen Karriere, Dating und Familie, auf der Suche nach ihrem Platz im Leben. Creator, Headautor und Hauptdarsteller Lamin Leroy Gibba entwickelte eine zeitgemäße Coming-of-Age Serie über die unterschiedlichen Beziehungskonstrukte und gesellschaftlichen Machstrukturen. Eine starke Frauenfigur verkörpert die Newcomerin Melodie Simina: Als taffe Berufsanfängerin muss sie sich nicht nur beweisen, sondern auch gegen Rassismus und Sexismus zur Wehr setzen. Im Laufe der Staffel ist sie gezwungen, ihre engsten Beziehungen und ihr Selbstbild neu zu verhandeln.Wirklich nochmal Trump, Amerika? (NDR/WDR)Dokumentation (60 Min.)Ab 29. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 4. November 2024 | 20:15 Uhr | Das ErsteDie USA stehen am 5. November vor einer folgenschweren Entscheidung: Schafft es Kamala Harris, als erste Frau Präsidentin der USA zu werden? Oder kehrt Donald Trump zurück ins Weiße Haus? Welche Konsequenzen hätte ein Sieg Trumps für die USA, die Welt und besonders für Deutschland? Ingo Zamperoni begibt sich gemeinsam mit der Filmemacherin Birgit Wärnke auf eine facettenreiche Reise durch ein Land, das unversöhnlicher und polarisierter erscheint als je zuvor.Für die Dokumentation hat der tagesthemen-Moderator den Kampf ums Weiße Haus mit all seinen dramatischen Wendungen über Monate beobachtet - vom Attentat auf Donald Trump, dem Rückzug Joe Bidens bis zur Nominierung von Kamala Harris. Wie in seinen beiden USA-Filmen zuvor (2020/2022) trifft Zamperoni dabei auf seine amerikanischen Schwiegereltern und Freunde der Familie und gibt dem Film damit eine sehr persönliche Perspektive. Er spricht aber auch mit Prominenten wie dem Popstar und Trump-Freund Kid Rock, der in Kalifornien lebenden Fußballlegende Jürgen Klinsmann und dem ehemaligen Befehlshaber der US-Armee in Europa, Ben Hodges.30 Tage Lust (SWR)Dramedy (8 x 30 Min.)Ab 25. Oktober 2024 | in der ARD MediathekFreddy und Zeno stehen beide kurz vor ihrem 30. Lebensjahr. Ihr halbes Leben lang sind die beiden ein glückliches Paar, und so soll es auch bleiben. Trotzdem gibt es neuerdings Momente, in denen sie sich fragen, ob sie nicht doch etwas verpasst haben könnten. Sie haben ja nie eine andere Beziehung erlebt. Und weil sie sich so gut kennen und sich ihrer Bindung so sicher sind, lassen sie Freddys Fantasie, die Beziehung für eine experimentelle Phase zu unterbrechen, Realität werden. Zögernd und ungeschickt begeben sie sich auf neues Terrain. Machen neue Erfahrungen, erleben Peinlichkeiten und Dating-Fails. Und sind plötzlich ganz ohne den anderen dem Chaos ausgeliefert, das Lust und Sexualität auslösen können. Mit jeder weiteren Begegnung wird klarer, wie fragil ihre Beziehung eigentlich ist - und wie sehr sie gerade beim anderen den nötigen emotionalen Halt finden könnten. Es stellt sich die Frage, ob Freddy und Zeno rechtzeitig merken, was für ein gutes Paar sie eigentlich sind.Vater bekannt - Ein Samenspender und seine 30 Kinder (NDR/rbb)Dokumentation (45 Min.)Ab 2. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 8. Oktober 2024 | 2:00 Uhr | NDR FernsehenEin Mann, 36 Frauen und 30 Kinder! Was sich im ersten Augenblick nach einer verrückten Kommune anhört, ist in Wirklichkeit ganz anders: Der Mann ist Gerrit - er ist privater Samenspender! 30 biologische Kinder sind dadurch entstanden. Aber nur drei von ihnen leben bei Gerrit und seiner Frau in Hamburg. Anders als bei einer anonymen Spende von der Samenbank stehen bei Gerrit und den Spende-Empfängerinnen Transparenz und Offenheit an oberster Stelle: "Jedes Kind muss wissen, wo es herkommt." Die Kinder dürfen jederzeit Kontakt zu ihm aufnehmen. Noch passiert das allerdings selten. Das älteste Kind ist zehn Jahre alt und das jüngste erst ein paar Monate.Nach und nach ist zwischen diesen Familien so ein außergewöhnliches Netzwerk entstanden, das sich selbstironisch die "Herde" nennt. Höhepunkt ist das jährlich stattfindende "Herdentreffen" mit fast allen Müttern, Halbgeschwistern sowie Gerrit und seiner Frau.Der Film taucht ein in diese Gruppe von unterschiedlichen Familien und Lebensmodellen. Er begleitet Gerrit und erzählt, was ihn antreibt und warum ihn seine Frau dabei unterstützt. Zudem lernen die Zuschauerinnen und Zuschauer drei Familien aus der "Herde" näher kennen.Made in Germany (ARD Degeto)Mini-Serie (6 x 45 Min.)Ab 4. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 11. Oktober 2024 | 22:30 Uhr | ONESechs junge Menschen Anfang 20 verbindet mehr als ihre Freundschaft: Sie sind als Kinder von Migrant:innen in Berlin geboren und pendeln zwischen zwei Kulturen. Ani (Maria Mai Rohmann) fühlt sich ihrem vietnamesischen Vater gegenüber fremd. Coumba (Vanessa Yeboah) will als Schwarze Influencerin mit Kopftuch ein Vorbild für junge Mädchen sein. Jamila (Paula Julie Pitsch) wird als Light-Skinned-Frau beim Dating häufig mit Vorurteilen konfrontiert. Mo (Mohamed Kanj Khamis) träumt von einer Karriere als Filmemacher, doch seine Eltern wollen mit ihm zurück in den Irak. Die Musikerin Zehra (Beritan Ludmila Balci) liebt Frauen und sucht den richtigen Moment, vor ihrer alevitischen Familie zu sich zu stehen. Nikki (Daniil Kremkin) fragt sich, wie wichtig für ihn das Jüdischsein ist. Zwischen den Ansprüchen ihrer Eltern und dem allgegenwärtigen Rassismus versuchen die sechs, ihren eigenen Weg zu finden.Authentizität steht bei der Anthologie-Serie an erster Stelle: Von der Crew bis zur Besetzung fließen postmigrantische Biografien und Erfahrungen ein. Gastauftritte haben die Content Creatorin Thi Uyen Ninh, die Sängerin Aisha Vibes, der Sänger und Tänzer Trong Hieu und die Moderatorin Maria Popov.Y-Kollektiv (BR/Radio Bremen/ WDR)Reportagen (20-25 Min.)Immer ab Montag | exklusiv in der ARD MediathekAb 7. Oktober 2024: Nahostkonflikt in Deutschland - Spalten antisemitische und antimuslimische Tendenzen unsere Gesellschaft? (BR)Ein Jahr nach dem 7. Oktober 2023 sind die Folgen auch in Deutschland unübersehbar. Die Zahl antisemitischer wie auch antimuslimischer Straftaten hat sich etwa verdoppelt. Y-Kollektiv-Reporter Jan Stremmel geht auf die Spurensuche entlang des Grabens, der insbesondere im linken Milieu aufgebrochen ist: Eine israelfeindliche Minderheit schürt mit Boykottaufrufen ein Klima der Einschüchterung und teils Gewalt. Die pro-palästinensische Linke kennt nur noch Freund oder Feind. Auf der anderen Seite leiden auch muslimische und arabische Menschen in Deutschland unter einer Drohkulisse, wie es sie so noch nie gab. Für Rechtsextreme ist der Krieg in Gaza ein willkommener Vorwand, ihren Hass auf Araber ungehemmter auszuleben denn je. Doch gibt es auch Hoffnung, die Spaltung zu überwinden?Ab 14. Oktober 2024: Biohacking (WDR)Auf Sterben hat niemand Bock. Und mal ehrlich: Wer hat nicht schon mal vom ewigen Leben geträumt? Y-Kollektiv-Reporter Tim Schreder trifft Tech-Entrepreneur Bryan Johnson. Er hat Millionen verdient und sich nun zum Ziel gesetzt: Er will für immer leben. Dafür investiert er einen Großteil seines Vermögens in wissenschaftliche Versuche und Experimente, die er an sich selbst ausprobiert. Was Bryan Johnson mit Spritzen, Tabletten und Plasma-Tausch mit seinem Sohn vorlebt, wollen Tausende nachmachen und tauschen sich in geschlossenen Coaching-Gruppen aus.Ab 21. Oktober 2024: Hubi goes to America (WDR/Radio Bremen/SWR)Für Y-Kollektiv-Reporter Hubertus Koch hat die Realität rund um die US-Wahlen längst den Verrücktheitsgrad einer "South Park"-Folge erreicht. Er versteht die Welt nicht mehr und die USA schon gar nicht - also macht er sich selbst ein Bild. Zum ersten Mal in seinem Leben reist er in die Vereinigten Staaten: von New York ins 1.200-Einwohner-Dorf Salem, South Dakota. Dort hat Koch Verwandtschaft, sehr entfernte Verwandtschaft. Das Besondere an diesem Film ist Kochs jungfräulicher Blick auf die USA, er wird sich wundern, empören und verstehen.Wann kommst du meine Wunden küssen (SWR)Spielfilm (111 Min.)Ab 5. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 6. Oktober 2024 | 23:35 Uhr | Das ErsteSie waren die besten Freunde, als die lebenshungrige Regisseurin Maria (Bibiana Beglau), die Jungschauspielerin Laura (Gina Henkel) und der DJ Jan (Alexander Fehling) das Berliner Künstler- und Nachtleben aufgemischt haben. Jetzt treffen sich die drei nach Jahren der Funkstille auf einem einsamen Hof im Schwarzwald wieder. Hier lebt auch Kathi, Marias Schwester. Mit Marias Ankunft brechen sorgsam verdrängte Konflikte auf. Denn Jan ist Marias Ex-Freund, ihre große Liebe. Vor zehn Jahren hat er Maria mit Laura betrogen, woraufhin die beiden ein Paar wurden. Das Wiedersehen und Kathis Schicksal lassen den Sturm, der durch die Leben der drei Frauen tobt, zur existenziellen Bedrohung heranwachsen.Die perfekte Welle: Die besten Surfspots der Welt (HR)Doku-Serie (3 x 20 Min.)Ab 8. Oktober 2024 | in der ARD MediathekEin Surfparadies im tiefsten Dschungel Costa Ricas, Wellen inmitten der Altstadt Münchens und Surfen zwischen Islands Eisbergen. Olympionike und Deutschlands bester Surfprofi Leon Glatzer nimmt uns mit auf eine aufregende Reise zu den extremsten Surfgebieten dieser Welt und erzählt seine bewegende persönliche Geschichte.In Episode 1 lässt er uns in seine aufregende Kindheitsgeschichte eintauchen, zeigt uns seine Heimat Costa Rica und die beste Linkswelle der Welt. Die zweite Folge führt in den "Großstadtdschungel" zur wahrscheinlich längsten Warteschlage in München, an den legendären Eisbach, und weiter zur Eröffnung des modernsten und größten Surfpools Europas. Und in Episode 3 macht sich Leon Glatzer auf die Suche nach den ungesurften Wellen der Arktis.Money Maker: Tuyen Pham - Vom Tellerwäscher zum Millionär (MDR)Dokumentation (30 Min.)Ab 9. Oktober 2024 | in der ARD Mediathek"Umami" ist - im wahrsten Sinne des Wortes - das Erfolgsrezept des vietnamesischen Gastronomen Tuyen Pham (35). Mit seinen sechs Restaurants in Berlin und Hamburg hat er bereits viel Geld verdient. Das hat er in Deutschland in Immobilien investiert, ebenso in seinem Geburtsland Vietnam. Dort ist er Teilhaber einer Stahlbau-Firma und er lässt gerade ein Hotel bauen. Mit seinem insgesamt 250 Mitarbeiter im In- und Ausland macht er nach eigenen Angaben einen Umsatz von drei Millionen Euro pro Monat. Dass Tuyen Pham heute Millionen-Summen bewegt, ist eine Erfolgsgeschichte. 2002 kam er allein und mit nichts nach Deutschland. Der Vater setzte den damals 15-Jährigen in ein Flugzeug.Der Film erzählt seine Geschichte: vom minderjährigen Geflüchteten ohne gültige Aufenthaltserlaubnis über seinen Start als Tellerwäscher und seinem Aufstieg in der Gastronomieszene. Zu Wort kommen der Vater des Protagonisten, Förderer und Jesuitenpater Stefan aus Berlin, die ehemalige Berliner Pflegefamilie und die Geschäftspartner Phuc Nguyen und Vy Ninh.Weltspiegel Doku: Polens Frauen - Endlich gleichberechtigt? (rbb)Dokumentation (45 Min.)Ab 11. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 14. Oktober 2024 | 23:50 Uhr | Das ErsteEin Jahr nach den Parlamentswahlen in Polen, bei denen die national-konservative PiS abgewählt wurde, will ARD-Korrespondentin Kristin Joachim wissen, wie die Frauen auf die aktuelle gesellschaftliche Situation schauen. Sie trifft ganz unterschiedliche Polinnen, die alle ihren persönlichen Blick auf Frauenrechte, Gleichberechtigung und die Zukunft des Landes haben.Der Trump-Einflüsterer (SWR)Dokumentarfilm (100 Min.)Ab 15. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 4. November 2024 | 22:50 Uhr | Das ErsteDrei Jahre lang - bis zum Ende von Donald Trumps Amtszeit 2021 - begleitet der Filmemacher Christoffer Guldbrandsen den republikanischen Strippenzieher und Politikberater Roger Stone, der als Bekenntnis ein großes Tattoo von Richard Nixon auf dem Rücken trägt und ohne den Trump vermutlich nie im Weißen Haus gelandet wäre. Wir erleben Stone hautnah, Zigarre rauchend und Martini trinkend, wie er nach seiner Verhaftung für seine Freiheit kämpft, wir sehen ihn auf politischen Veranstaltungen, im Gespräch mit den "Proud Boys" und wie er nach Trumps Wahlniederlage die "Stop the Steal"-Kampagne entwirft, die schließlich zum Sturm auf das Kapitol führt. Der Film ist ein packendes wie erschütterndes Dokument von Machtmissbrauch und Propaganda, aber auch eine selbstkritische Reflexion eines Regisseurs, der für den einmaligen Zugang zu Trumps Ideologien in Abhängigkeit von Stone gerät und dafür fast mit seinem Leben bezahlt, als er während der Produktion einen Herzinfarkt erleidet.Machiavelli Sessions & Stories (WDR/ARD Kultur)Doku- Serie (4 x30 Min.)Ab 16. Oktober 2024 | in der ARD MediathekRap trifft auf klassisches Orchester, Popkultur auf gesellschaftspolitische Themen: Das ist die Videoreihe "Machiavelli Sessions & Stories". Das Doku-Format porträtiert Stars mit Message aus der Rap- und HipHop-Szene. Jede Folge dreht sich um eine:n Künstler:in und einen politischen Song - selbst geschrieben über ein Thema, das ihn oder sie bewegt. Das Publikum taucht ein in die Leben und die persönlichen Stories der Artists, die den Background zu den Songs liefern. Trettmann nimmt uns mit in seine Jugend im Chemnitz der Nachwendezeit, in der er rechtsextreme Gewalt erlebt hat. Domiziana erzählt eine sehr persönliche Geschichte über Selbstzweifel und eine Panikattacke. Soho Bani macht sich im Nummer-1-Hit "Zeit, dass sich was dreht" Gedanken über seine Zukunft und fordert Gerechtigkeit für nachfolgende Generationen. Und Apsilon gibt uns einen hoffnungsvoll-melancholischen und zugleich kritischen Einblick in das Leben von Einwanderer-Familien. Ihre Songs performen die Artists in einer Session mit dem MDR-Sinfonieorchester - hier trifft die Kraft der Worte auf die Wucht der klassischen Musik.Klitschko - Der härteste Kampf (NDR/SWR)Dokumentarfilm (90 Min.)Ab 18. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 25. Oktober 2024 | 23:45 Uhr | Das ErsteDer Dokumentarfilm zeichnet Vitali Klitschkos Weg vom Boxring ins politische Amt als Bürgermeister von Kiew nach und zeigt, wie Klitschko die ukrainische Hauptstadt seit dem russischen Angriff verteidigt.Der ehemalige Schwergewichts-Boxweltmeister Vitali Klitschko und sein Bruder Wladimir, die gemeinsam den Sport mehr als ein Jahrzehnt lang dominierten, gewähren Regisseur und Oscar®-Preisträger Kevin MacDonald ("Ein Tag im September") sehr persönliche Einblicke in ihren Alltag seit Februar 2022. Zu Wort kommen auch Familie, Wegbegleiter und politische Beobachter. Während Wladimir seinen Prominentenstatus und seine Popularität nutzt, um Geldmittel und militärische Unterstützung für die Verteidigung der Ukraine zu sammeln, ist das Herzstück der Geschichte die bemerkenswerte Wandlung Vitalis vom Sporthelden zur politischen Galionsfigur. Regisseur Kevin Macdonald taucht ein in exklusive persönliche Archive und kombiniert die Rückschau auf die Geschichte der sowjetischen Kindheit der Klitschko-Brüder und ihrer unglaublichen Sportkarriere mit aktuellen Aufnahmen, die in der Ukraine, den USA und Deutschland gedreht wurden.Spielverderber - Wie Wettbetrüger weltweit Fußballspiele manipulieren (WDR/Sportschau)Dokumentation (45 Min.)Ab 22. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 25. Oktober 2024 | 23:00 Uhr | Das ErsteAm 14. August gewann die U19 von Jahn Regensburg mit 3:1 gegen die U19 des TSV 1860 München - ein Fußballspiel vor nur 75 Zuschauern. Obwohl Sportwetten auf Spiele der DFB-Nachwuchsrunde in Deutschland verboten sind, auch um junge Spieler vor Manipulationen und Wettbetrug zu schützen, werden diese Partien dennoch auf dem asiatischen Wettmarkt angeboten. Dort können auf deutsche U19-Spiele Wetten in Höhe von bis zu einer halben Millionen Euro platziert werden. Somit geraten diese Spiele auch in den Fokus von Wettbetrügern. Und der Betrug kann nur erfolgreich sein, wenn tatsächlich Spieler auf dem Platz die Ergebnisse manipulieren.Wie funktioniert das weltweite Netzwerk der Wettbetrüger? Und welche Rolle spielt dabei der deutsche Fußball darin? Eine exklusive Recherche von WDR /Sport inside beleuchtet die Hintergründe.Der Autokraten-Code (SWR/BR/MDR/NDR/rbb/WDR)Dokumentarfilm (75 Min.)Ab 23. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: zu einem späteren Zeitpunkt im Ersten"Der Autokraten-Code" wagt ein nie dagewesenes Experiment: Sechs Expert:innen aus verschiedenen Bereichen bauen mithilfe von künstlicher Intelligenz eine autokratische Führungspersönlichkeit für Deutschland. International sieht es für die Demokratie nicht gut aus. 2023 lebten nur noch 30 Prozent aller Menschen weltweit in einem demokratisch regierten Land. Die globale Mehrheit aber lebt in einer Autokratie, also in einem System, in dem die Macht bei einer Person oder einer kleinen Gruppe liegt. Sehnen wir uns auch in Deutschland nach starker Führung? Wünschen wir uns Figuren, die uns leiten und uns das Denken abnehmen? Kann künstliche Intelligenz solche Führungsfiguren schaffen?"Der Autokraten-Code" will es herausfinden. Wie die autokratische Führungsperson aussieht, die im Laufe des Experiments entsteht, wie sie spricht, auftritt und welche Politik sie verfolgt, entscheidet die KI. Der Dokumentarfilm blickt in den Maschinenraum der künstlichen Intelligenz und lässt erahnen, was passieren kann, wenn politische Akteure ohne Skrupel die neue Technik nutzen. Flankiert wird das politische Experiment mit Einschätzungen der internationalen KI-Expert:innen Geoffrey Hinton und Wendy Hall.Die Carolin Kebekus Show, Staffelstart (WDR)Comedy-Show (10 x 30 Min.)Ab 24. Oktober 2024 | 20:15 Uhr | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: ab 24. Oktober 2024 | 23:35 Uhr | Das ErsteEndlich wieder "DCKS"! Während ihrer längeren Babypause hat Carolin Kebekus gemeinsam mit ihrem Team das Konzept der preisgekrönten ARD-Show aufgefrischt. Kompakter, mit noch stärkeren Comedy-Inhalten und viel Musik bezaubert Carolin Kebekus in künftig 30-minütigen Folgen ihre Fans. Carolin Kebekus: "Ich kann es kaum erwarten, dass es nach der längeren Pause endlich wieder losgeht - und es wird sehr lustig: mit neuen Ideen, tollen Themen und fantastischen Gästen wie Anke Engelke und Laura Larsson."Die Spaltung der Welt (SWR/Arte)Dokumentarische Drama-Serie (6 x 45 Min.)Ab 31. Oktober 2024 | in der ARD MediathekLineare Ausstrahlung: 11. November 2024 | 22:50 Uhr | Das Erste (90 Min.)"Die Spaltung der Welt" setzt das Format der erfolgreichen und preisgekrönten transnationalen dokumentarischen Drama-Serien "14 - Tagebücher des Ersten Weltkriegs" (2014) und "Krieg der Träume 1918-1939" (2018) fort.Die Serie erzählt die realen Schicksale von sechs Charakteren aus Deutschland, Israel, Frankreich, der Sowjetunion und den USA. Sie folgt den Lebenswegen, den Sehnsüchten, Träumen und Ängsten der Menschen, beginnend vom Zweiten Weltkrieg bis in die 1950er Jahre, dem Zeitraum der Spaltung der Welt in Ost und West und der beginnenden Dekolonialisierung. Zugleich verwebt sie persönliche Dramen mit der großen Weltgeschichte und macht diese erlebbar. ________________________ardmediathek.de