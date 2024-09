Osnabrück/Berlin (ots) -Der Komiker, Moderator und Autor Christian Schulte-Loh ist neuer Botschafter der Kinderrechtsorganisation Terre des Hommes. Er lebt in London und Berlin und ist regelmäßig in deutschen sowie internationalen Fernseh- und Bühnenshows zu sehen. Im Rahmen seiner Comedy-Tour bereist er ganz Deutschland, Großbritannien, Österreich und die Schweiz.Mit Christian Schulte-Loh hat Terre des Hommes eine Persönlichkeit gewonnen, die über internationale Parkettsicherheit verfügt und der die Kinderrechte ein Herzensanliegen sind."Ich freue mich sehr darauf, Terre des Hommes als Botschafter zu unterstützen. Dabei liegt es mir besonders am Herzen, Kindern in aller Welt einen gerechten Zugang zu Bildung zu ermöglichen. Denn wie wichtig Bildung und Spiel für ein Kinderleben sind, erkennt man erst, wenn sie fehlen. Der ermutigende Ansatz "starke Kinder - gerechte Welt" von Terre des Hommes sagt mir sehr zu: Es geht hier um strukturelle Arbeit, die über reine Nothilfe hinausgeht. Und vielleicht kann ich mit meiner Botschafter-Tätigkeit ja einen kleinen Teil zu dieser großartigen Arbeit beitragen. Für die Kinder, die mit unserer Hilfe und Unterstützung selbst aktiv werden und sich für bessere Lebensperspektiven einsetzen", sagt Christian Schulte-Loh."Ich habe Christian Schulte-Loh als einen Menschen erlebt, dem es nicht egal ist, wie es um die Kinderrechte weltweit bestellt ist. Es freut uns sehr, dass wir mit ihm einen Unterstützer gefunden haben, der unseren vielfältigen Projekten zum Schutz und zur Stärkung von Kindern und Jugendlichen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen wird", so Joshua Hofert, Vorstandssprecher von Terre des Hommes.Pressekontakt:Wolf-Christian Ramm, 0541 / 71 01-158 oder 0171-6729748, c.ramm@tdh.deOriginal-Content von: Terre des Hommes Deutschland e.V., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/9646/5862142