Linz (www.anleihencheck.de) - Mit Spannung wird in den USA die Veröffentlichung der Inflationsdaten für den Monat August erwartet, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Es werde prognostiziert, dass wie in den Vormonaten die monatliche Inflationsrate und die Kerninflation um ca. 0,1% bis 0,2% sinken würden und sich somit beide Faktoren dem 2%-Ziel der FED weiter annähern würden. Aktuell haben wir fast keine EUR/USD-Bewegung (1,1020 bis 1,1060), so Oberbank. Aber diese Situation könne sich schlagartig ändern. Anleger sollten vorsichtig bleiben und offen Devisenpositionen rechtzeitig absichern! (11.09.2024/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...