Augsburg (www.anleihencheck.de) - Wenn diese Woche die EZB und kommende Woche die FED über ihre Zinspolitik entscheiden, dann ist die Frage nicht, ob die Zinsen weiter gesenkt werden, sondern um wie viel, so die Analysten der Fürst Fugger Privatbank.In den USA hätten in den letzten Wochen zahlreiche Daten auf eine stärkere Abkühlung der Konjunktur hingedeutet, etwa aus dem sich abschwächenden Arbeitsmarkt dort. Aber auch das kürzlich veröffentliche Beige Book der FED, also ihr Konjunkturbericht, zeichne ein zunehmend pessimistisches Bild. In 9 von 12 Distrikten sei von rückläufiger oder stagnierender Aktivität die Rede. Gleichzeitig werde eine nach wie vor optimistische BIP-Schätzung von über 2 Prozent hochgehalten. ...

