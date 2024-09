Linz (www.anleihencheck.de) - In Ungarn ist die Inflation leicht unter den Erwartungen von 3,6% geblieben, so Oberbank in ihrem aktuellen Tageskommentar zu den internationalen Finanzmärkten.Nichtsdestotrotz habe sich die Kerninflation auf 4,7% erhöht. Der EUR/HUF (Ungarischer Forint)-Kurs notiere weiterhin schwach mit Werten um 397, obwohl der Leitzinssatz 6,75% betrage. Die schwierige Lage des HUF und die weiterhin angespannte inflationäre Lage würden etwaige Zinssenkungsfantasien illusorisch erscheinen lassen. Auf der anderen Seite befinde sich Ungarn in einer wirtschaftlich prekären Lage. ...

