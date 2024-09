© Foto: picture alliance / empics | Andrew Milligan



Die OPEC+ hat ihre Nachfrageprognosen für Rohöl gesenkt und den Preis für das Schwarze Gold dadurch auf Talfahrt geschickt. Hurrikan Francine bringt kurzfristig etwas Erholung, langfristig sieht es aber düster aus.Die Ölpreise sind deutlich abgesackt, nachdem die OPEC+ am Dienstag ihre Prognose für die Nachfrage in diesem Jahr und dem nächsten gesenkt hat. In der Folge brachen die Preist sowohl für die Öl-Benchmark Brent als auch für die US-Sorte WTI deutlich ein, wobei der Brentpreis erstmals seit Dezember 2021 unter der Marke von 70 US-Dollar je Barrel schloss. Das Ölkartell geht davon aus, dass die weltweite Ölnachfrage im Jahr 2024 um 2,03 Millionen Barrel pro Tag (bpd) steigen wird, …