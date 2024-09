Mit einem beispiellosen Kurssturz hat BMW am Dienstag bei deutschen Autoaktien eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt. Die eh schon kriselnde Branche bekommt jetzt sogar noch mehr Druck. Ist das wirklich noch eine spottbillige Einstiegschance für Anleger? Am Ende waren es mehr als elf Prozent, die die Aktie des deutschen Autoherstellers BMW am Dienstag an der Börse verlor. Das Papier landete auf einem tiefsten Stand seit Jahren und folgerichtig am Ende ...

