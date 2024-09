Wien (www.anleihencheck.de) - Es war ein geteiltes Bild am gestrigen Handelstag, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI). Während in Europa der Automobilsektor aufgrund der Gewinnwarnung bei BMW den gesamten Markt nach unten gezogen habe, hätten die breiten US-Märkte ihre Erholungsbewegung nach dem Freitagstief fortgesetzt. Euphorie sei aber auch jenseits des Atlantiks nicht zu sehen gewesen, schließlich habe sich die Anlegerschaft in Anbetracht der bevorstehenden US-Verbraucherpreisdaten nicht allzu weit aus der Deckung getraut. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...