Erst am gestrigen Dienstag sackte die Verbio-Aktie (WKN: A0JL9W) fast auf ein neues 3-Jahrestief ab, doch am Mittwochmorgen ist der Biosprithersteller mit einem Kursgewinn von über 5% der stärkste Wert im SDAX. Gibt es positive Nachrichten von Verbio? Schwache Prognosen Es ist schon erstaunlich. Normalerweise führt eine unerwartet schwache Jahresprognose zu einem mehr oder weniger drastischen Kurssturz bei einer Aktie. Nicht so bei der Verbio-Aktie. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...