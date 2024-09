Lone Star Funds gab heute den Abschluss seines neuesten Fonds für gewerbliche Immobilien bekannt, Lone Star Real Estate Fund VII, L.P. ("LSREF VII"). Das verfügbare Gesamtkapital für LSREF VII beläuft sich auf rund 2,7 Milliarden US-Dollar.

"Angesichts der anhaltend komplexen und sich wandelnden Immobilienlandschaft sieht LSREF VII Investitionsmöglichkeiten in Europa, Nordamerika und Japan, die sich durch eine hohe Wertschöpfung und besondere Situationen auszeichnen", sagte Donald Quintin, Chief Executive Officer von Lone Star. "Lone Star investiert seit fast 30 Jahren in den gewerblichen Immobiliensektor, und wir glauben, dass das derzeitige Umfeld unseren Stärken als disziplinierter und flexibler opportunistischer Investor zugute kommen wird. Wir schätzen die anhaltende Unterstützung unserer langjährigen Partner sehr, die uns auch bei unserer jüngsten Kapitalbeschaffung unterstützt haben."

LSREF VII zielt auf opportunistische und wertsteigernde Investitionen in Gewerbeimmobilien ab, darunter direktes Beteiligungskapital für Gewerbeimmobilien, Fremdkapitalportfolio und Betriebsgesellschaften für Gewerbeimmobilien.

Seit der Gründung des ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert.

Der Vorgänger von LSREF VII, Lone Star Real Estate Fund VI, L.P., wurde im Juni 2019 mit Kapitalzusagen in Höhe von insgesamt rund 4,6 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Im Juni 2024 führte Lone Star den letzten Abschluss für den Lone Star Fund XII, L.P. durch, den jüngsten Fonds aus der Opportunity Fund-Serie des Unternehmens mit Kapitalzusagen von insgesamt rund 5,3 Milliarden US-Dollar.

Über Lone Star

Lone Star ist eine führende Private-Equity-Gesellschaft, die Fonds berät, die weltweit in Unternehmensbeteiligungen, Kredite, Immobilien und andere Finanzanlagen investieren. Seit der Gründung seines ersten Fonds im Jahr 1995 hat Lone Star 25 Private-Equity-Fonds mit einem Gesamtkapitalvolumen von rund 95 Milliarden US-Dollar arrangiert. Das Unternehmen strukturiert seine Fonds in drei Serien, nämlich Opportunity Fund, Commercial Real Estate Fund und U.S. Residential Mortgage Fund. Lone Star investiert im Namen seiner beschränkt haftenden Partner, zu denen institutionelle Investoren wie Pensionskassen und Staatsfonds sowie Stiftungen gehören, die medizinische Forschung, höhere Bildung und andere philanthropische Zwecke unterstützen. Weitere Informationen zu Lone Star Funds finden Sie unter www.lonestarfunds.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240910213807/de/

